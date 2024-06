Tirsdagens direkte TV-sport: Takler England presset?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

15.45: Håndball, U20 VM-sluttspillet i Nord-Makedonia, Sør-Korea - Norge. (Viasport 2)

18.00: Fotball, EM-sluttspillet i Tyskland, gruppe D: Frankrike - Polen. Franskmennene har kun scoret ett mål på sine to første kamper og står med fire poeng. Ved tap risikerer Frankrike å havne utenfor topp to i gruppa. Kommer superstjernen Kylian Mbappé tilbake i startelleveren etter at han brakk nesen i åpningskampen? (TV 2 Direkte)

18.00: Fotball, EM-sluttspillet i Tyskland, gruppe D: Nederland - Østerrike. Nederland er á poeng med Frankrike og har best utgangspunkt før oppgjøret mot østerrikerne, som med seier kan ta nederlendernes plass på topp av gruppa. Tar favorittene seg videre, eller overrasker Østerrike? (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, EM-sluttspillet i Tyskland, gruppe C: England - Slovenia. “It’s coming home”? I så fall må England gjøre jobben i gruppa hvor ingenting er avgjort før de to siste kampene. England står med fire poeng og troner øverst etter to kamper, men har ikke overbevist hittil i mesterskapet. (NRK 1)

21.00: Fotball, EM-sluttspillet i Tyskland, gruppe C: Danmark - Serbia. Danskene tok et sterkt poeng mot England og har alt i egne hender foran matchen mot Serbia. Vinner Danmark, er de sikret avansement. (NRK 3)

Natt til onsdag:

00.00: Fotball, Copa America i USA, gruppe A: Peru - Canada. (Viasport 1)

03.00: Fotball, Copa America i USA, gruppe A: Chile - Argentina. (Viasport 1)