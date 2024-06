Marvik frifunnet for brudd på meldeplikten

– Nå kan jeg endelig pustet lettet ut. Jeg har gått og bekymret meg og hatt angst for det verst tenkelige, at hele korthuset skulle rase sammen, sier Marvik til NRK.

Dommen kom tirsdag formiddag. Antidoping Norge kan anke saken i løpet av tre uker.

– Vi vil bruke tiden framover godt for å vurdere om man skal anke eller ikke, opplyser advokat Niels Kiær i Antidoping Norge til NTB.

Meldeplikten dreier seg om at en utøver er nødt til å registrere hvor man befinner seg én time hver dag.

I april ble det kjent at Marvik ble ilagt tre advarsler for brudd på meldepliktsforskriften. Han var ikke enig i at vilkårene for utestengelse var oppfylt. Bryteforbundet mente det var flere feil i saken.

Antidoping Norges påtalenemnd sa i sin saksbehandling at det ikke var grunnlag for å mistenke Marvik for doping. I perioden 2022 til 2023 har Marvik avgitt seks negative dopingtester.

Marvik tok bronse i 130-kilosklassen i VM i Oslo for tre år siden. I mai gikk OL-toget da han tapte i kvartfinalen i OL-kvalifiseringen i tyrkiske Istanbul.