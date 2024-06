Historisk Patrik Schick-scoring holdt ikke for Tsjekkia – 1-1 mot Georgia i fotball-EM

Og helt på overtid kunne det fort blitt tap. Georgia fikk en eventyrlig overgangsmulighet i det siste sekundet, men avslutningen fra Saba Lobzhanidze gikk over.

Dermed har de to lagene vanskelige utgangspunkt før den siste puljerunden i gruppe F. Georgia skal bryne seg på Portugal, mens Tsjekkia møter Tyrkia. Portugal og Tyrkia spiller mot hverandre senere lørdag. Begge står med tre poeng etter å ha vunnet sine åpningskamper.

Georges Mikautadze sendte Georgia i føringen fra ellevemeteren på overtid i første omgang. Angrepsspilleren fikk muligheten fra krittmerket etter at VAR slo ned på en hands fra Robin Hranac.

– Hånden er ute som et flagg, så det er ingen tvil om den, sa Islands landslagssjef og NRK-ekspert Åge Hareide om straffesituasjonen.

Tidligere i omgangen trodde Adam Hlozek at han hadde sendt Tsjekkia i ledelsen, men VAR annullerte scoringen etter at spissen hadde berørt ballen med hånden før den gikk i mål.

Et drøyt kvarter etter hvilen fikk Tsjekkia omsider hull på byllen. En årvåken Patrik Schick fikk en enkel oppgave med å utligne på bakerste stolpe. Scoringen kom etter en flere store tsjekkiske sjanser før pause. Allerede etter to minutter sto Georgias sisteskanse i veien for en dobbeltmulighet. Også Schick ble hindret av en god redning like etter Georgias 1-0-scoring.

Schicks nettkjenning i annen omgang var 28-åringens sjette EM-mål i karrieren.

Underveis i oppvarmingen pådro både Khvicha Kvaratskhelia og Mikautadze seg en smell. Den georgiske angrepsduoen fikk likevel ristet det av seg i tide til kampstart.

Tsjekkia bet lenge godt fra seg i den første puljekampen mot Portugal, men en overtidsscoring snøt tsjekkerne for et sterkt poeng mot EM-vinneren fra 2016.

Tap i første kamp ble det også for Willy Sagnol og Georgia, som i sin kamp mot Tyrkia tapte 1-3. Georgia tok seg til europamesterskapet gjennom nasjonsligaen, og landet er med i sitt første EM-sluttspill noensinne.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)