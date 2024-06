Fredagens direkte TV-sport: Ukraina må ha poeng

06.00: Golf, Asian Tour, Kolon Korea Open fra Woo Jeong Hills Country Club, andre runde. (Vsport Golf)

10.00: Motorsport, Formel 3 og Formel 2, treningsrunder fra Barcelona. (Vsport1)

13.00: Golf, Europatour menn (2 mill. dollar) i Amsterdam, Nederland med Espen Kofstad og Kristian Krogh Johannessen i feltet. (Vsport Golf)

13.00: Darts, European darts Open, første dag. (Vsport+)

13.30: Håndball, VM-sluttspill kvinner junior (LK04) i Nord-Makedonia, gruppespillet (2. runde): Gruppe D: Algerie – Sverige fra Skopje. (Vsport3)

13.30: Motorsport, Formel 1, treningsrunde foran Spania Grand Prix i Barcelona. (Vsport1)

14.30: Hestesport, hesteveddeløpet Royal Ascot, fjerde dag. (Vsport2)

15.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland, gruppespillet (2. runde): Gruppe E: Slovakia – Ukraina fra Düsseldorf. Begge lag kommer med tap i sine respektive åpningskamper. Taperen her er i praksis ute. (TV2 Direkte)

15.00: Motorsport, Formel 3, kvalifisering til Spania Grand Prix i Barcelona. Kvalifisering Formel 2 starter klokka 16.00. (Vsport1)

16.30: Fekting, EM i Basel i Sveits, fjerde dag. (Eurosport N)

17.00: Motorsport, Formel 1, andre treningsrunde foran Spania Grand Prix i Barcelona. (Vsport1)

18.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland, gruppespillet (2. runde): Gruppe D: Polen – Østerrike fra Berlin. Begge lag tapte sine åpningskamper så taperen her er ille ute. (TV2 Direkte)

19.00: Darts, European darts Open, første dag. Kveldsprogrammet. (Vsport+)

21.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland, gruppespillet (2. runde): Gruppe D: Nederland – Frankrike fra Leipzig. Toppkamp i gruppe D der Frankrike antagelig må klare seg uten stjernespiss Kylian Mbappe etter at han brakk nesen i første kamp. (NRK1)

21.00: Golf, PGA-turnering menn (20 mill. dollar) i Cromwell, Connecticut. Viktor Hovland er i feltet. (Eurosport N)

22.00: Golf, amerikansk PGA-mesterskap kvinner (10 mill. dollar) i Sammamish, Washington. Årets 3. majorturnering for kvinner med Celine Borge i feltet. Andre dag. (Vsport Golf)

02.00: Fotball, Copa América, søramerikansk mesterskap menn i USA, gruppespillet (1. runde): Gruppe A: Peru – Chile fra Arlington, Texas. (Vsport1)

02.00: Ishockey, sluttspill National Hockey League (NHL), finale 6. kamp (best av 7): Edmonton Oilers – Florida Panthers fra Rogers Place. Etter at Panthers vant de tre første kampene har hjemmelaget slått tilbake, men trenger en seier her også for å sikre en sjuende og avgjørende kamp. Men dette er altså tredje matchball for bortelaget. (3+)