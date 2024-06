Vil ha ny «superliga» i friidrett – Bislett-generalen peker på utfordringer

Tirsdag lanserte Johnson den nye stevneserien Grand Slam Track. Der får bare de aller beste delta, og store premiepenger ligger i potten.

For hvert Grand Slam Track-stevne er den samlede premiesummen på 31,7 millioner kroner. Det er ikke medregnet det løperne får bare for å stille opp.

Stevnene, som skal ha oppstart allerede i april neste år, skal bare innbefatte løping. Det skal konkurreres i sprint, hekk og mellom- og langdistanseløping.

Det er lagt opp til to konkurranser i USA og to internasjonalt i 2025. Hvert stevne varer over tre dager. Los Angeles, som er OL-arrangør i 2028, skal være vert for ett av stevnene.

– Friidretten har alltid vært størst i Europa. Denne serien er først og fremst et amerikansk konsept. Jeg tror derfor at europeiske utøvere vil være vanskeligere å få med på dette en de amerikanske og jamaicanske, sier Hoen til NTB.

Han er stevnesjef for Bislett Games.

– Folk elsker konkurranser, og de vil se de beste av de beste. Kjernen av Grand Slam Track er at bare de raskeste får delta, sa Johnson på en pressekonferanse tirsdag.

Kort karriere

Dermed er nok Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen hjertelig velkommen om de selv ønsker å stille opp. Hoen er spent på utviklingen.

– Som tidligere utøver er jeg positiv til alt som kan bringe mer penger inn i idretten. Det er en kort karriere, og vi skal være positiv til absolutt alt av nyvinninger, sier Hoen til NTB.

– Her blir det lovet store penger til utøverne, og det skal være de beste av de beste. Og så er spørsmålet om han får det til. Det er ganske sterke ting han lover her, legger Bislett-sjefen til.

Han har i flere år jobbet for å lokke de største navnene til Bislett Games og tror av erfaring at Johnson og co. vil slite med å hente de største navnene.

– Det er lovet veldig store penger, og Johnson har sagt at alle de beste skal være med. Det er noe jeg vet av erfaring at uansett hvor mye penger jeg har på Bislett, er det vanskelig å få med de beste hver gang. Det kan dreie seg om skoavtaler som gjør at de må konkurrere et annet sted akkurat den helgen. Det kan også være nasjonale uttak, sier Hoen.

Peker på utfordring

Utøverne vil bli delt opp i seks kategorier under stevnene. For eksempel vil én gruppe løpe 100 meter og 200 meter, mens langdistanseløperne skal ut på 3000 og 5000.

400 meter og 400 meter hekk er koblet sammen. Alle kjemper om en toppremie på 100.000 dollar i hvert løp.

Hoen mener grupperingene vil gjøre det vanskelig for de som løper mellom- og langdistanse.

– Det er lett for en 100-meterløper å løpe 100 meter og 200 meter over en helg. Problemet kommer på 3000 og 5000. Det kan dreie seg om skoavtaler som gjør at de må konkurrere et annet sted akkurat den helgen. Det kan være treningsperioder, høydeopphold, familiære årsaker, nasjonale uttak eller andre ting så gjør at det å binde seg for fire helger i året, der man deltar to ganger hver helg, kan bli umulig å gjennomføre i tillegg til alt det andre man må være med på hver sommer, sier Hoen.

Han peker på Jakob Ingebrigtsen som eksempel.

– Han må løpe både en 3000 meter og en 5000 meter samme helg fire ganger i løpet av Grand Slam-konseptet. Det kommer da i tillegg til alt annet han ønsker å være med på i løpet av en kort sommer.

Michael Johnson (56) tok fire OL-gull og åtte VM-gull som aktiv. Han mener nyvinningen er gode nyheter for ivrige tilskuere.

– Hvis du drar til Grand Slam i tennis eller majorturneringer i golf, vet du at de beste er der. I friidrett vet du aldri det, sa han.

Stjernesprinter har signert

Sydney McLaughlin-Levrone, som har verdensrekorden på 400 meter hekk, har signert kontrakten som binder henne til ligaen. Hun blir blant 48 utøvere.

Det er ikke plass til tekniske øvelser i stevnene.

– Det er jo lov. Jeg har jo konkurrert mange steder der det var kun høyde. Det er ikke noen konkurrent av Diamond League. Det er kun fire ganger i året mens vi har 14. Det er noe som er likt. Det er ikke noe enkelt å få det til, sier Hoen.

I tillegg til Los Angeles er New York, Jamaica og Birmingham i England mulige destinasjoner.

– Los Angeles er ikke spesielt kjent for å ha fulle stadioner på friidrett. Og så er det New York. De slet fælt med å få gjennomslag i Diamond League og valgte å trekke seg. I Jamaica er det potensial for et ordentlig stevne. Der kan du få fulle tribuner. Det er ikke noen konkurrent for oss i Skandinavia, sier Hoen og legger til:

– Det høres veldig fint ut på papiret, og så jeg er like spent på om det blir like enkelt å gjennomføre som det høres ut.