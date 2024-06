Mbappé unngår operasjon etter nesebruddet – må bruke maske

Frankrikes trener Didier Deschamps antydet etter kampen at det kunne være snakk om et nesebrudd for spissen, og bekreftelsen kom fra Frankrikes fotballforbund (FFF) noen timer senere.

Mbappé skal ikke opereres, men FFF opplyser at han er nødt til å spille med en eller annen form for maske når han i aksjon igjen i mesterskapet i Tyskland.

Frankrike åpnet årets EM med 1-0-seier over Østerrike etter et selvmål av Maximillian Wöber. For Mbappé endte det med at han måtte forlate banen med blod i ansiktet og på trøyen etter en duell med Østerrikes Kevin Danso.

Den kommende Real Madrid-spilleren slo hodet hardt inn i skulderen til Danso i en duell mot slutten av kampen og måtte få medisinsk hjelp.

Etter kampen måtte han igjennom en rekke undersøkelser på sykehuset i Düsseldorf før han igjen kunne gjenforenes med laget i den franske leiren i Paderborn.

– Nesen til Kylian er ikke bra. Det er selvfølgelig det negative med denne kvelden, sa Frankrikes landslagstrener Didier Deschamps til den franske TV-kanalen TF1.