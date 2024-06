Mbappé-smell i Frankrikes sliteseier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed ligger «Les Bleus» som nummer to i gruppe D bak Nederland, som slo Polen 2-1 søndag kveld.

Det var et selvmål fra Maximilian Wöber som sikret tre viktige poeng for Frankrike. Det var riktignok ikke bare jubel da Kylian Mbappé måtte av med det som kunne se ut som en brukket nese på tampen av oppgjøret.

Og det var også de tapende VM-finalistene fra Qatar 2022 som startet best i Düsseldorf. Etter å ha styrt det meste de første 37 minuttene fikk endelig Frankrike hull på byllen. Kylian Mbappé dro seg inn i feltet og slo et innlegg, som Maximilian Wöber headet i eget mål.

– Det er klønete av Wöber. Han bør ha mer enn nok tid til å få den en helt annen vei, kommenterte Christian Nilssen på NRK.

– Du skal ikke bruke hodet der. han kunne bare tatt den nes på brystet, så hadde det ikke blitt mål, istemte Åge Hareide i statskanalens EM-studio.

Deschamps-jubileum

Dermed kunne franskmennene gå til pause med en ettmålsledelse. Men rett etter hvilen havnet Wöber i søkelyset igjen da han sendte Antoine Griezmann inn i reklameskiltene.

Etter å ha vridd seg i smerte reiste til slutt Atletico Madrid-stjernen seg opp med et blødende kutt i pannen. Han måtte dermed ut på sidelinjen for å få på en bandasje rundt hodet.

Ti minutter inn i andre omgang kom Mbappé seg alene med keeper og hadde en alle tiders mulighet til å doble franskmennenes ledelse, men dessverre for Didier Deschamps & co. skjøt gullkalven utenfor.

Mot slutten av omgang fikk Mbappé seg en skikkelig trøkk og blødde ut av nesen. 25-åringen måtte ut på sidelinjen for å få medisinsk behandling, men ettersom dommeren utsatte det franske byttet, valgte Mbappé til slutt å sette seg på banen og på dro seg dermed et gult kort. Få sekunder senere ble han byttet ut.

Deschamps kunne likevel til slutt juble for 1-0-seier i det som ble hans 100. triumf som trener for det franske landslaget. 55-åringen tok over i 2012 og har blant annet ledet «Les Bleus» til VM-triumf i 2018.

Ingen markering

Søndag varslet Mbappé en markering før mandagens kamp. Den franske stjernen sa at Frankrikes landslag ville komme med en beskjed til folket i anledning det kommende valget i landet.

– Jeg tror vi kommer til å gjøre noe, så hold øynene åpne, sa 25-åringen.

President Emmanuel Macron oppløste nasjonalforsamlingen og utlyste nyvalg etter ytre høyres markante framgang i EU-valget for en tid tilbake. Nå venter to ukers intens valgkamp, før første runde avholdes 30. juni. Det har skapt bekymring i den franske troppen.

– Man må skille mellom hva som er viktig og ikke. Denne EM-kampen er ekstremt viktig, men det finnes ting som er langt viktigere enn den, sa Mbappé

Uefa har strenge regler mot politiske markeringer fra både lag og enkeltspillere, noe som muligens kan ha skremt den franske troppen ettersom det aldri kom noen markering før eller underveis i oppgjøret.