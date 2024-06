Har du en OL-drøm? Nytt landslag trenger spillere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Flaggfotball er en fersk idrett, og Norge har en reell sjanse til å komme seg til OL. Dette er en unik mulighet for mannen og kvinnen i gata til å faktisk delta i OL, sier Jørgen Benestad-Johansen, sportssjef i Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF).

– Og det er også sjansen for et siste eventyr for den som har drevet lenge med en annen idrett, legger han til.

Fredag arrangeres det en åpen trening på Jordal kunstgress i Oslo hvor alle kan melde seg på. Det eneste kravet er at du må ha fylt 17 år.

– Vi utfordrer både nåværende og tidligere utøvere, både kvinner og menn, fra absolutt alle idretter, til å møte opp 14. juni for å se om de har det som kreves, sier Benestad-Johansen.

Mange ferdigheter

Første internasjonale test for landslaget blir EM i 2025.

– Fart, hopp, mottak, smidighet, finter og hurtige taktiske avgjørelser er en svært viktig del av spillet. Utøvere fra håndball, basket, fotball, friidrett og selvsagt amerikansk fotball kan eksempelvis ha gode forutsetninger, men vi har døren åpen for alle som vil prøve seg, forteller Benestad-Johansen.

– De som klarer seg best, går videre i løpet som forbundet har lagt opp – og er dermed et lite skritt nærmere en OL-deltakelse i 2028, sier han.

Styret i Norges idrettsforbund vedtok på sitt styremøte i januar at flaggfotball godkjennes som en del av idrettsfamilien. Den ligger under NAIF.

Reglene

Flaggfotball er en variant av amerikansk fotball:

Alle spillerne bærer et belte med to flagg rundt livet, og når et av disse nappes ut, stoppes spillet. Fysisk kontakt er ikke tillatt. Ellers er reglene, og ikke minst den ekstremt hurtiggående taktikken, stort sett de samme som i vanlig amerikansk fotball.

NFL-superstjernen Patrick Mahomes har tidligere sagt at han gjerne spiller på det amerikanske laget i flaggfotball under OL i Los Angeles.

– Jeg ønsker definitivt å være med på det. Men jeg har sett noen av de som spiller flaggfotball, og de er litt raskere enn meg, har Mahomes uttalt.