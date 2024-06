Herlig minne om EM-sensasjon - 50 år etter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ROMA: Uforglemmelige minner vekkes til live der han gjør seg klar for å følge spydfinalen – 50 år etter hans livs desidert største idrettsøyeblikk. For det var her han tok en sensasjonell bronsemedalje i spydkast under friidretts-EM i 1974.

Nå er 79-åringen blitt eldste nordmann som kan skilte med medalje i et internasjonalt friidrettsmesterskap. Jubileet feires sammen med kona Bjørg, døtrene Mette og Eva og deres ektemenn, som har regissert den spesielle markeringen.

– Dette blir utrolig gøy! Men det kribler ikke lenger, sier den humørfylte nittedølen til Dagsavisen.

– Jeg er helt avslappet, men nyter den spesielle atmosfæren. Og det er klart det dukker opp gode minner!

Sprengte «magisk» grense

Akkurat DET er lett å forstå. For prestasjonen hans for 50 år siden var mildt sagt oppsiktsvekkende. Da tok han fram konkurranseegenskaper av høy klasse, og viste seg på sitt aller beste da det gjaldt som mest.

Først sprengte han endelig 80-metersgrensen, etter å ha «vaket» rundt 78–79 meter i ti år. Han kom til mesterskapet med en personlig rekord på 79,34 fra 1966 (!). I siste kast i kvalifiseringen klinte han til med 80,10 – og finaleplassen var sikret.

Med en god porsjon ny sjøltillit fortsatte han å ri på medgangsbølgen dagen etter. Finalen åpnet riktignok med to sedvanlige kast på vel 77 meter. Foran det tredje lå han på 10. plass, og måtte ha 79,50 for å få tre forsøk til. Han var på vei ut av konkurransen.

Det var stor stas hjemme i Nittedal da sensasjonsmannen Terje Thorslund kom hjem fra EM med en bronsemedalje. Det syntes ikke minst hans døtre Eva (til venstre) og Mette. På det lille bildet følger de den spennende EM-finalen sammen med en venninne på TV hjemme i Nittedal. (Jon Wiik/Romerikes Blad)

Avbrøt tilløpet

Skjebneforsøket startet dårlig. Han skjønte fort at tilløpet ikke stemte. Da bråbestemte han seg for noe han aldri hadde gjort før. Han avbrøt tilløpet og gikk tilbake. Sekundene tikket. Like før tiden var ute, tok han fort på nytt. Iskald og konsentrert fikk han full klaff. Spydet fløt 83,68 meter. Plutselig var han tredjemann!

– Det var voldsomt, ja helt uvirkelig! Jeg var nesten i sjokk. Det var vanskelig å ta inn over seg, men selvsagt fryktelig stas, minnes den ellers så sindige kastkjempen.

Etter en ulidelig spennende finalefinish skulle resultatet vise seg å holde til en sensasjonell bronsemedalje. Rett bak fulgte flere storheter med bedre pers’er enn nordmannen tett som hagl.

– Jeg var åpenbart i mitt livs form, og hadde en nesten utrolig stang-inn. Men likevel – dette var noe jeg ikke engang hadde våget å håpe på, erkjenner Thorslund, som husker prestasjonen som om det var i går.

Brutal debut

Veteranen fra Nittedal, som representerte Oslo-Ørn i årene 1962-69, deltok i tre EM. Det første allerede som 21-åring i Budapest i 1966 – like etter at han var blitt norgesmester på Nadderud. Den internasjonale debuten ble brutal. Han var sjanseløs på finale.

– Men jeg lærte veldig mye, som jeg fikk stor nytte av senere. Derfor snakker jeg av egen erfaring når jeg mener det er riktig å gi så mange unge utøvere sjansen i et mesterskap som dette, som forbundet har gjort de siste årene, framholder Thorslund, med adresse til den stadig tilbakevendende debatten som også i år har blusset opp igjen.

I sitt tredje og siste EM, i Praha i 1978, var nittedølen også i finalen. Da endte han som nummer ni.

– Siden er jeg blitt flyttet opp til 8. plass, etter at bronsemannen ble tatt i doping. Det betyr jo at jeg egentlig skulle hatt tre kast til. Men det kan jeg vel glemme nå, sier han med sitt velkjente glimt i øyet.

Skadeforfulgt

Thorslund var også OL-finalist i Montreal i 1976 (11. plass), men flere OL ble det ikke i og med at Norge boikottet lekene i Moskva fire år senere. Etter en flott karriere, som også inneholdt fire NM-titler (1966-76-77-79) og en kongepokal (1977), la han opp i 1981.

Men karrieren kunne fort ha endt tidligere. Han var nemlig skadeforfulgt i store deler av karrieren. Det startet med at han måtte operere albuen etter gjennombruddet i 1966, og siden har den ene skulderen voldt ham store plager.

– Jeg hadde så godt som lagt opp etter to mislykkede sesonger i 1967 og 1968, medgir han.

De påfølgende sesongene ble magre, men høsten 1973 gjorde han comeback på landslaget, og året etter kom altså karrierens store høydepunkt. I 1979 satte han sin endelige personlige rekord med 85,74 under NM i Larvik.

Håper på oppsving

– Etter at jeg la opp, har jeg i tur og orden skiftet ut begge knærne, begge skuldrene og ei hofte. I august står den andre for tur, gliser Terje Thorslund, som håper på et etterlengtet oppsving i den norske paradeøvelsen igjen.

– Men det betinger at vi får et lag igjen, der flere kan trene sammen og dra hverandre fram, slik jeg opplevde opptil flere ganger i løpet av mine aktive år. Det er vanskelig for en enslig svale å oppnå suksess alene.

– Spyd blir nok ingen stor norsk gren før vi får en i verdenstoppen igjen, mener Terje Thorslund, lener seg tilbake på stolsetet og lever på minnene.

