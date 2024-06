Skadeplaget Lillefosse trekker seg fra EM: – Stresset og skuffet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Norges Friidrettsforbund i en pressemelding.

Lillefosse skulle i likhet med Simen Guttormsen delta i kvalifiseringen. Nå har han sett seg nødt til å trekke seg. Lillefosse har en personlig bestenotering på 5,86 i øvelsen.

– Det er ikke det samme som jeg har følt på tidligere. Jeg må finne ut hva det er for noe. Jeg er litt stresset, men mest skuffet. Jeg hadde forhåpninger om å komme inn her og levere. Jeg synes bare det er kjipt. Det er mange som har hatt turen, og så får jeg ikke deltatt, sier Lillefosse til NRK.

23-åringen har trøblet med akillesen i opptakten til årets EM. Konkurransen i Roma skulle derfor være stavhopperens offisielle sesongåpning.

– Det gikk greit fram til sesongen skulle starte, men så kom et lite tilbakefall som gjorde at jeg ikke kunne være med i for eksempel Trond Mohn Games og Bislett Games, fortalte Lillefosse til NTB før mesterskapet.

I slutten av mai ble det kjent at også Sondre Guttormsen måtte stå over EM på grunn av en strekkskade.