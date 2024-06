Guttormsen slått ut i stavsprangkvalifiseringen: – Brutal oppladning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen måtte ta seg over grensen på 5,75 for å være sikret finaleplass i Roma. 23-åringen mislyktes i det første forsøket på 5,25 meter.

– Det sitter ikke helt optimalt for Guttormsen i dette hoppet, sa NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov.

På forsøk nummer to tok han seg over. På 5,60 sa det stopp.

Guttormsen har studert i USA denne våren. Opptakten til EM i Roma har vært preget av mye reising.

– Det har vært en del. Det blir litt forskjeller i tidssone, så vi får se hvordan det går. Jeg kjenner meg våken, men det er ikke helt ideelt. Jeg håper det går bra, sa Guttormsen til NRK før kvalifiseringen.

23-åringens bestenotering på øvelsen er 5,72 meter. Den høyden tok han seg over i svenske Täby for to år siden.

– Det var en brutal oppladning for Guttormsens del. Han skal ha for innsatsen, også håper vi at han kommer til OL, sa Vukicevic Demidov.

Kort tid før kvalifiseringen gjorde Norges Friidrettsforbund det kjent at Pål Haugen Lillefosse måtte trekke seg fra kvalifiseringen på grunn av en kjenning i leggen.