Roglic sikret sammenlagtseieren i Critérium du Dauphiné med få sekunder

Visma-Lease a Bike-rytteren Matteo Jorgenson måtte hente over minuttet på sloveneren på avslutningsetappen og skapte spenning da han distanserte rivalen opp den siste stigningen.

Amerikaneren viste imponerende styrke på rittets avsluttende kilometer, men greide akkurat ikke å hente inn hele forspranget.

Jorgenson var andremann over målstreken og hentet seks bonussekunder, men Roglic var i mål 48 sekunder senere og reddet sammenlagtseieren med noen få sekunder.

Danske Magnus Cort sikret Uno-X deres første etappeseier i et verdenstourritt da han var først over målstreken på den andre etappen av rittet. Dansken tok da også over ledertrøya, men falt nedover på sammenlagtlisten på de senere etappene.

