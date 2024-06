Iuel skyndte seg sakte tilbake i form: – Kan kalle ham en festbrems

Iuel ble mor for første gang i september. Siden den gang har hun jobbet seg tilbake mot sommeren som inneholder både EM og OL i Paris. Enn så lenge har hun ikke greid kravet til sistnevnte mesterskap.

Men hun har skyndet seg sakte, sa hun på pressemøtet under friidretts-EM i Roma lørdag. Trener Alnes har vært en viktig brikke i den fasen av oppkjøringen.

– Nå har vi klart å gjøre de riktige tingene for å unngå tilbakefall, og jeg har hatt et veldig, veldig godt team rundt meg. Kanskje aller viktigst er de som har holdt meg litt igjen, som Leif Olav og landslagslegen. Det er veldig fort gjort at man vil skynde seg for å rekke det for at man har lite tid, men her er det ekstra viktig å tenke at man må faktisk holde litt igjen for ikke å få tilbakefall, sa Iuel.

– Ekstrem

Iuel la til at det har betydd mye å få den støtten fra treneren, selv om han til tider har stått i veien.

– Der har Leif Olav vært helt ekstrem. Man kan kalle ham en festbrems, men jeg vet at det er godt ment og at det kommer fra et godt sted siden han ikke vil at jeg skal skade meg. Jeg er veldig fornøyd med progresjonen på vei tilbake. Det er gøy å se at kvinnekroppen er i stand til det, fortsatte hun.

Iuel skal i aksjon skal i aksjon på 1. runde på 400 meter hekk søndag. Semifinalene avvikles mandag, mens finalen er tirsdag.

OL-håp

Hun har enn så lenge ikke greid kravet til OL, men hun kan også komme inn på ranking. Hun har deltatt i flere løp hittil i sesongen i jakten på OL-plass og god form.

– Det enkleste hadde vært å løpe fort og ta tidskravet, men man må ha en backup-plan om det ikke skulle gå. Da måtte man starte sesongen tidlig og konkurrere mye. Jeg har fått mye ekstra rankingpoeng. Hvis jeg får ett til løp nå, så vil jeg være godt inne på statistikken. Man får håpe at det ikke kommer ti-tolv andre og raser forbi meg, sa Iuel.

Iuel sier videre at hun ikke helt har funnet farten hun ønsker i startfasen i løpene.

– Jeg har kanskje vært litt småirritert på meg selv, for jeg skulle gjerne hatt litt mer fart tidlig i løpet. Vi har slitt litt med å finne farten igjen etter graviditeten, og så har vi måttet kompensere med utholdenheten og stayerevnen. Vi må se om jeg klarer å åpne litt raskere, sa hun.

