Marcus Thomsen enkelt til finale i kulestøt under friidretts-EM

Thomsen trengte 20,70 for å være helt sikret finaleplass i Roma. De tolv beste utøverne skulle uansett til finale på øvelsen. På det første støtet fikk han til 20,69, og nordmannen var dermed langt på vei sikret å bli blant de tolv beste. Etter andre forsøk valgte Thomsen å droppe støt nummer tre.

– Jeg så at jeg lå på annenplass etter to støt, så da sto jeg over det siste forsøket. Det er veldig kjekt å stå her etter det som var en problematisk høst og vinter med depresjon, og jeg var nær å legge opp. Jeg er mye mer sulten på å gjøre det bedre. Det er kjekt å være meg nå, sa Thomsen til NRK etter kvalifiseringen.

Blant NRKs eksperter ble Thomsens kvalifisering beskrevet som «strålende».

– Et kjempestøt fra Thomsen. Meget sterkt. Jeg tipper han er klar for finale med dette støtet, sa NRKs ekspert Christina Vukicevic Demidov.

I 2022 ble Thomsen nummer ni i europamesterskapet München. Thomsens personlig beste på øvelsen er 21,09.

– Målet er å gjøre det bedre enn det jeg gjorde der, sa 26-åringen fra Voss til NRK før kvalifiseringen.

Finalen går av stabelen lørdag klokken 21.02

