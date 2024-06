Solbakken: – OK gjennomført, men heller ikke mer

– Det var okay gjennomført, men heller ikke mer. Vi var ikke så gode offensivt i dag som vi var i de to foregående privatkampene, selv om resultatet i dag ble mye bedre. Det har litt med at effektiviteten på topp var litt annerledes i dag enn i det var i de kampene, sa landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Med sine tre scoringer er Braut Haaland oppe i 30 landslagsmål.

Ståle Solbakken gjorde en justering i formasjonen fra start. Lenge har Ødegaard stupt opp i press på topp sammen med Haaland, men så sluppet seg ned og presset i en femmer på midten. Nå nøyde Norge seg med en firer på midtbanen, og formasjonen ble 4-4-1-1.

For tredje gang i år tok Norge ledelsen 1-0 på Ullevaal, men i mars endte det med 1-2 mot Tsjekkia og 1-1 mot Slovakia etter sene baklengsmål. Det var derfor ingen betryggende ledelse.

– Det har variert litt. Vi ønsker fortsatt å styre kampen og komme til flere sjanser, men vi må også vite når vi skal gå for gjenvinning og når vi skal senke oss og være kompakte, sa Solbakken-assistent Kent Bergersen til TV 2 i pausen.

Det ble gjort tre bytter ved sidebytte.

– Vi ønsker å rullere og la flere få sjansen, sa Bergersen om at Antonio Nusa, Morten Thorsby og Marcus Holmgren Pedersen kom inn. I den omgangen spilte Norge 4-3-3.