Skuffende gjensyn for Berisha og Rashani – begge måtte ut før pause

Også den andre Kosovo-spilleren som er oppvokst i Norge, Elbasan Rashani, måtte byttes ut med skade før pause.

I det 19. minutt falt Berisha i en duell med Kristian Thorstvedt og fikk kneet hans i hodet. Han ble liggende rett ut, men spilte videre etter å ha fått behandling.

Det burde han kanskje ikke ha gjort. Noen minutter senere satte han seg ned og fikk behandling igjen. Etter en tur utenfor banen kom han inn igjen, men etter 31 minutter var det slutt. Han vred seg på gresset mens han tok seg til hodet, og han måtte byttes ut.

Noen minutter før pause haltet også Rashani av banen. Han holdt seg til kneet etter en duell.

Valgte Kosovo

Berisha spilte 20 A-landskamper for Norge i årene 2012 til 2016, åtte av dem som nevnt på Ullevaal. Martin Ødegaard og Ørjan Nyland har begge spilt landskamp med ham, onsdag spilte de mot ham.

Berisha, som også har 56 aldersbestemte landskamper for Norge, valgte Kosovo da landet i 2016 skulle begynne å spille landskamper, og spillere med røtter der kunne bytte lag selv om de hadde spilt turneringskamper for et annet land. Hans bror Veton valgte å forbli norsk og spilte på landslaget sist for to år siden.

Berisha er fra Egersund, Rashani fra Kragerø. Sistnevnte har spilt aldersbestemte landskamper for Norge, men ble A-landslagsspiller for Kosovo.

Mye lyd

Berisha tok avspark for Kosovo foran et vel besatt Ullevaal der Kosovos tilhengere lagde mye lyd. Både han og Rashani markerte seg innledningsvis i kampen, men kvelden forløp ikke slik de ønsket.

Norge leder kampen 1-0 ved pause etter scoring av Erling Braut Haaland.