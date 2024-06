Andreeva sjokkerte Sabalenka – yngste Grand Slam-semifinalist siden 1997

17-åringen kjempet seg tilbake etter å ha tapt første sett og sikret til slutt avansementet med sifrene 6-7 (5-7), 6-4, 6-4. Seieren kom etter to timer og 28 minutter.

Andreeva er den yngste kvinnen som har nådd semifinalen i en Grand Slam-turnering siden Martina Hingis under US Open for 27 år siden. Hun er også den yngste i Roland-Garros siden Hingis i 1997.

Hun har også gode sjanser til å gå hele veien til finalen når hun møter Italienske Jasmine Paolini, som aldri før har kommet seg videre fra andre runde i en Grand Slam-turnering.

Sabalenka slet tilsynelatende med sykdom under kampen og ba om flere medisinske timeouts da hun klaget over ikke å ha det bra.

Sabalenka kjempet seg gjennom de fire første rundene, men hadde tydelige problemer og pustet tungt mellom poengene.

Andreeva, som for øyeblikket er rangert som nummer 38 i verden, hadde allerede sikret seg en plass blant topp-30 før åttedelsfinalen, men er nå klar til å klatre ytterligere.

