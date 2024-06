Superovergangen bekreftet: Mbappé klar for Real Madrid på femårskontrakt

Det har i lang tid vært meldt fra ulike hold at superstjernen går til Real Madrid når kontrakten med Paris Saint-Germain utløper 30. juni. Nå er overgangen bekreftet.

Mbappé har signert en femårskontrakt.

I den spanske hovedstaden slutter han seg til et vinnerlag fullt av offensive stjerner. Lørdag tok Real Madrid sin 15. tittel i den gjeveste europacupen.

Det er nærmest blitt en tradisjon de siste overgangsvinduene at Mbappé kobles til Real. At klubbpresident Florentino Pérez har ønsket seg 25-åringen sterkt, er ingen hemmelighet. Mbappé skal også ha drømt om å spille for Real Madrid som barn.

I fjor sommer gjorde Mbappé det klart at han kom til å spille i PSG ut kontrakten.

Satt på sidelinjen

PSG-president Nasser Al-Khelaifi likte dårlig Mbappés signaler om at han kom til å forlate klubben gratis.

Før sesongen krevde derfor Al-Khelaifi at storscoreren måtte signere ny kontrakt dersom han ønsket å spille for Paris-klubben. Mbappé ble også satt utenfor laget en stund i sesongoppkjøringen, men situasjonen løste seg.

Uttalelsene til Al-Khelaifi ga interesse fra en rekke klubber. Den saudiarabiske klubben Al Hilal skal ha bydd hele 3,3 milliarder kroner for franskmannens tjenester. Mbappé avsto fra å snakke med klubben.

Spissen hadde muligheten til å utløse en opsjon i PSG-kontrakten som forlenget den automatisk med ett år, men valgte ikke å gjøre dette.

Selv om Mbappé nå går til spansk fotball uten en direkte overgangssum, vil trolig signeringsbonus og agenthonorarer koste Real Madrid dyrt.

Vanvittig karriere

Den franske superstjernen slo for alvor igjennom som 18-åring i 2016/17-sesongen. Han var toneangivende da Monaco vant ligaen og tok seg til semifinale i mesterligaen.

Sesongen gjorde ham høyaktuell for de fleste storklubber i Europa. Det hele kulminerte i landslagsdebut og overgang til PSG. Overgangssummen på 180 millioner euro i 2018 gjorde ham til tidenes dyreste tenåring.

Siden den gang har Mbappé levd opp til forventningene og etablert seg som en av verdens beste spillere. Han har tross sin unge alder tatt steget opp blant tidenes største franske landslagshelter.

Mbappé vant VM-gull med Frankrike i 2018 og var nær ved å følge opp med en ny turneringsseier i Qatar i 2022. I finalen mot Argentina scoret han tre mål, men måtte se laget sitt tape straffesparkkonkurransen.

I kjølvannet av turneringen la landslagskaptein Hugo Lloris opp. Deretter tok Mbappé over kapteinsbindet.









