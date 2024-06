Verdensfirer Zverev unngikk bananskall i Roland-Garros – videre etter maratonkamp

27 år gamle Zverev avanserte med sifrene 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (10-3). I det femte og avgjørende settet lå han på et tidspunkt under 1-4 etter å ha blitt brutt to ganger.

Zverev fikk en fæl start på oppgjøret mot Griekspoor, og verdensfireren ble brutt allerede i sitt første servegame. I de to påfølgende settene fikk tyskeren bedre skikk på spillet sitt, og Roland-Garros-semifinalisten fra i fjor vendte fra 0-1 til 2-1.

I fjerde sett brøt Griekspoor til 3-2, og 27-åringen tok vare på luken. Dermed gikk kampen til et femte og avgjørende sett. Der brøt Griekspoor to ganger, men Zverev kjempet seg mesterlig tilbake og sørget for supertiebreak. Der var tyskeren klart sterkest og spolerte det som lenge så ut til å bli en stor overraskelse på rødgrusen i den franske hovedstaden.

For to år siden pådro Zverev seg en alvorlig skade i Roland-Garros-semifinalen mot Rafael Nadal.

Verdensfemmer Daniil Medvedev tok seg videre i fire sett mot Tomas Machac.

Medvedev viste seg sterkest i begge de to første settene, og russeren grep til seg initiativet med 7-6 og 7-5. I det tredje settet slo Machac kraftig tilbake med 6-1, men på stillingen i det fjerde settet brøt Medvedev til 6-4 og vant kampen.

Machac slo forrige uke Novak Djokovic i semifinalen i ATP250-turneringen i Genève. I finalen ble det tap for Casper Ruud.

Fredag forsvant verdenssekser Andrej Rublev ut av storturneringen i Paris. Han tapte i strake sett for italieneren Matteo Arnaldi. Russeren står i fare for å bli passert av flere spillere bak ham på ATP-rankingen.