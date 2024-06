Nikket Real Madrid til sin 15. mesterligatittel

Dani Carvajal nikket inn ledermålet i det 74. minutt på et hjørnespark fra Toni Kroos, som spilte sin aller siste klubbkamp.

Carvajal er den første spiller som har vunnet seks Champions League-finaler siden turneringen ble omdøpt i 1992. Kroos er også CL-mester seks ganger, men han mistet finalen ett av årene.

På sidelinja kunne Carlo Ancelotti juble for sin femte CL-triumf. Han var fra før den eneste trener med fire titler i turneringen.

Mens de gamle mesterne sørget for gjennombruddet, var det den nye generasjonen som punkterte kampen i det 83. minutt. Jude Bellingham spilte fram Vinicius Junior, som vippet ballen i mål.

Julian Ryerson spilte en strålende kamp for Borussia Dortmund, og den tyske klubben så lenge ut til å skulle ta sin annen tittel i turneringen. I stedet ble det en tøff nedtur.

Et unødvendig balltap av Jadon Sancho førte til hjørnesparket som ble avgjørende. Nacho trakk Ryerson vekk fra første stolpe, og Nico Füllkrug nådde ikke opp i duellen med Carvajal, som nikket ballen i lengste hjørne.

Banestormere

Kampen fikk ikke den beste start da tre banestormere entret Wembley-gresset rett etter avspark og sørget for at spillet måtte stoppes.

Da de uvedkommende var fjernet, var det Borussia Dortmund som grep taktpinnen og skapte kjempetrøbbel for Real Madrid. Den spanske storklubben avga bakrom som ble utnyttet med presise bruddballer og rappe bein.

Første store mulighet kom i det 14. minutt, da Nico Schlotterbeck sendte Niclas Füllkrug på løp i bakrommet. Spissen slo skrått ut til Julian Brandt, som lurte ballen forbi keeper Thibaut Courtois, men et stykke utenfor.

Fra det 21. til det 28. minutt skapte Borussia Dortmund tre gigantiske sjanser som burde ha gitt laget ledelsen, og fort med flere mål.

Først slo Mats Hummels en vakker stikkball fra egen halvdel mellom to Real-forsvarere til hurtigtoget Karim Adeyemi, som alene med keeper rundt Courtois, men fikk ballen litt for langt foran seg. Det ble spiss vinkel, og Dani Carvajal blokkerte skuddet.

Stolpeskudd

To minutter senere gjenvant Ian Maatsen ballen fra Eduardo Camavinga midt på Real Madrids halvdel. Han avanserte og slo en stikker til Füllkrug, som slengte ut beinet og skjøt i stolpen bak Courtois.

Så ble Carvajal parkert av Adeyemi på en løpeball fra Brandt. Venstrekanten skjøt fra spiss vinkel, men Courtois svarte med en flott redning. Füllkrug greide på akrobatisk vis å nå returen med hodet, men greide ikke å få den på mål.

I det 41. minutt måtte Courtois berge laget sitt igjen da Marcel Sabitzer fyrte løs fra 20 meter. Han så skuddet sent, men var raskt nede og slo til corner.

Dortmund var best i det meste i første omgang og var uheldig som ikke ledet ved pause. I pausen dominerte klubbens tilhengere med pyroteknikk, men da kampen kom i gang igjen var det Real Madrid som skapte sjanser.

I det 48. minutt skaffet Vinicius Junior et frispark rett utenfor venstre hjørne av 16-meteren. Kroos skrudde ballen mot nærmeste kryss, men Gregor Kobel var der og slo til corner.

Forsmak

På hjørnesparket nikket Carvajal rett over, en forsmak på det som skulle komme.

Samme mann kom litt senere til en avslutning ved lengste stolpe, som Maatsen og Kobel så vidt samarbeidet om å stoppet.

Det var derfor ikke uventet da det ble Real Madrid som skulle ta ledelsen.

Füllkrug trodde et øyeblikk at han skapte ny spenning i det 87. minutt, men han ble vinket av for offside etter å ha nikket i mål. Til sist var det Real Madrid som kunne juble i London.

---

Kampfakta

Mesterligaen menn lørdag. finale på Wembley i London:

Borussia Dortmund – Real Madrid 0-2 (0-0)

Mål: 0-1 Dani Carvajal (74), 0-2 Vinícius Júnior (83).

Dommer: Slavko Vincic, Slovenia.

Gult kort: Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer, Mats Hummels, Borussia Dortmund, Vinícius Júnior, Real Madrid.

Lagene:

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Gregor Kobel – Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen – Emre Can (Donyell Malen fra 80.), Marcel Sabitzer – Jadon Sancho (Jamie Bynoe-Gittens fra 87.), Julian Brandt (Sébastien Haller fra 80.), Karim Adeyemi (Marco Reus fra 71.) – Niclas Füllkrug.

Real Madrid (4-3-1-2): Thibaut Courtois – Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho, Ferland Mendy – Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos (Luka Modric fra 84.) – Jude Bellingham (Joselu fra 84.) – Rodrygo (Éder Militão fra 89.), Vinícius Júnior (Lucas Vázquez fra 90.).

---

---

Dette er de ti siste finalene i mesterligaen fotball menn:

1. juni 2024 på Wembley i London, England: Borussia Dortmund (Tyskland) – Real Madrid (Spania) 0-2

10. juni 2023 i Istanbul, Tyrkia: Manchester City (England) – Inter (Italia) 1-0

28. mai 2022 i Saint-Denis, Frankrike: Real Madrid (Spania) – Liverpool (England) 1-0

29. mai 2021 i Porto, Portugal: Chelsea (England) – Manchester City (England) 1-0

23. august 2020 i Lisboa, Portugal: Bayern München (Tyskland) – Paris Saint-Germain (Frankrike) 1-0

1. juni 2019 i Madrid, Spania: Liverpool (England) – Tottenham (England) 2-0

26. mai 2018 i Kyiv, Ukraina: Real Madrid (Spania) – Liverpool 3-1

3. juni 2017 i Cardiff, Wales: Real Madrid – Juventus (Italia) 4-1

28. mai 2016 i Milano, Italia: Real Madrid – Atlético Madrid (Spania) 1-1 e.o. (straffer 5-3)

6. juni 2015 i Berlin, Tyskland: Barcelona (Spania) – Juventus 3-1.

(NTB)

---