Fosser slo tilbake med seier – samboeren vant også

Dagen ble ikke dårligere av at hans sveitsiske samboer Simona Aebersold vant kvinneklassen.

Fosser vant klart. Det skilte 21 sekunder ned til svensken Martin Regborn, mens Tomas Krivda fra Tsjekkia ble nummer tre.

Løpet i Nord-Italia var den tredje verdenscupkonkurransen hittil i år. Fosser slo tilbake etter svake plasseringer i åpningshelgen i Sveits.

Lettet

– Dette var en stor lettelse. Forrige helg følte jeg meg i dårlig form, og det var lite som fungerte. Derfor var det utrolig viktig å snu trenden med et skikkelig bra løp i dag, sa Fosser.

– Det var en krevende sprint med mye kartlesing, noe som passet meg bra, og jeg føler at jeg klarte å gjennomføre uten nevneverdige feil.

Også i kvinneklassen ble det norsk pallplass. Ane Dyrkorn var tredje best og endte et halvt minutt bak Aebersold. Natalia Gemperle sørget for at det ble dobbelt sveitsisk i toppen.

Revansj

– Veldig gøy å lykkes etter at jeg ikke presterte så bra i Sveits, sa Dyrkorn etter sin hittil beste plassering i verdenscupen.

– Jeg følte at jeg hadde god flyt i orienteringen hele veien.

Victoria Hæstad Bjørnstad og Andrine Bjørnstad fulgte opp med henholdsvis 5.- og 9.-plass.

Verdenscuphelgen i Genova avsluttes søndag med sprintstafett. Da stiller Norge med fire lag.