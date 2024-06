Boksekampen mellom Mike Tyson og Jake Paul utsatt

De to skulle opprinnelig ha møttes i ringen på hjemmebanen til Dallas Cowboys i Arlington i Texas 20. juli. De uttaler at det vil komme en ny kampdato.

Tyson ble rammet av magesmerter og måtte ha akutt medisinsk tilsyn etter en flytur fra Miami til Los Angeles for ei uke siden. Over høyttaleranlegget skal besetningen ha spurt om det fantes medisinsk personell på flyet. Etter landing skal det ha stått klar sykepleiere for å hjelpe boksestjernen. Ifølge teamet til Tyson skyldtes smertene et magesår som blusset opp

– Under en konsultasjon med lege torsdag om magesåroppblussingen, fikk Mike Tyson råd om minimal til lett trening i de neste ukene, for så å gå tilbake til full trening uten begrensninger, heter det i en uttalelse fra bokseren team.

Nå 54-årige Tyson har ikke bokset profesjonelt siden 2005, men sier selv han er i bedre form enn han har vært siden 1990-tallet.

27-årige Jake Paul har over 20 millioner følgere på Youtube og har gjort en karriere innen boksing ved å utfordre kampsportutøvere og andre.