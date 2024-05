Træen måtte bryte Giro d’Italia med store smerter – Milan endelig til topps

Siden hans forrige seier i Giroen, hadde Milan fem 2.-plasser før triumfen endelig kom i tirsdagens spurt. Italieneren vant etappen foran Kaden Groves og Phil Bauhaus.

– Etter fem 2.-plasser er det lett å unna ham denne seieren, utbrøt Discovery-kommentator Theis Magelssen.

Træen skadet kneet stygt og måtte sy flere sting som følge av lørdagens velt. Likevel kom han seg til mål og fullførte også etappene søndag og mandag.

– Jeg må dessverre fortelle at jeg bryter Giroen. Smertene ble for store, og det var ikke fornuftig å fortsette. Jeg synes det er veldig kjipt å måtte gi meg, men nå skal jeg hjem og restituere og fokusere på resten av sesongen, sier Træen i en video Bahrain-Victorious har publisert på X.

Uflaks

Tirsdag startet han også den fjerde etappen fra Acqui Terme til Andora, men underveis ble det stopp.

Dermed fortsetter uflaksen i treukersritt for den klatresterke syklisten fra Heradsbygda. Også under fjorårets Tour de France veltet han på første etappe og pådro seg et brudd som ødela resten av rittet for ham.

Da syklet han for norske Uno-X. Foran årets sesong byttet Træen lag til Bahrain-Victorious.

Også denne sesongen har Træen vært svært uheldig. Allerede i sesongåpningen under Tour Down Under var han involvert i en stygg velt.

To fall

Den norske sykkelprofilen presenterte seg samtidig for alvor i internasjonal sykling da han klatret til åttendeplass sammenlagt i et meget sterkt felt i storrittet Criterium de Dauphiné i forkant av fjorårets Tour de France.

Denne sesongen har han også vist tegn til gryende form ved flere anledninger.

Træen var én av tre norske ryttere i årets Giro-felt. De to andre er Vegard Stake Laengen (UAE) og Tobias Foss (Ineos).

Intermarché-spurter Biniam Girmay gikk også to ganger i bakken på tirsdagens etappe og måtte til slutt trekke seg. Eritreeren ble nummer tre på mandagens etappe og var en av favorittene til å kjempe om seieren tirsdag.