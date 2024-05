Første VM-seier for Lando Norris – slo Verstappen i Miami

Den 24-årige britiske McLaren-føreren hadde en rask bil og leverte ypperlig kjøring. Han hadde også hellet på sin side da Logan Sargeant forsvant ut av løpet og han fikk et gratis depotbesøk mens sikkerhetsbilen var ute.

Norris var ikke truet mot slutten. Han vant 7,612 sekunder Red Bull-fører Verstappen, med Ferrari-duoen Charles Leclerc og Carlos Sainz på de neste plassene.

– Endelig! Jeg er så lykkelig. Jeg visste det da jeg kom hit i morges. Jeg sa «dette er dagen». Jeg elsker dere alle, sa Norris over teamradioen rett etter målpassering.

– Det var på tide, hva? Endelig greide jeg det. Allerede fredag visste jeg at vi hadde farten, og i dag falt alt på plass, med perfekt strategi, sa han i seiersintervjuet.

Fløy

Verstappen unte ham seieren.

– McLaren hadde mer fart i dag, og Lando fløy. Om en dårlig dag betyr 2.-plass så tar jeg det. I dag fortjente Lando seieren, sa han.

Løpet holdt på å få en meget dramatisk start da Sergio Pérez passerte Ferrari-bilene og holdt på å kjøre på lagkamerat Verstappen i første sving. Det gjorde både nederlenderen og lagledelsen meget opprørte.

Verstappen slapp med skrekken og tok som vanlig en klar ledelse, men så kjørte han på en kjegle og ba lagledelsen sjekke om frontvingen ble skadd. Han ble kalt til depot under en virtuell sikkerhetsbil, men vingen viste seg å være intakt.

Gratis

På 29. runde krasjet Kevin Magnussen med den amerikanske hjemmefavoritten Sargeant, som forsvant ut av løpet, og sikkerhetsbilen måtte ut. Det gavnet Norris, som etter å ha hatt femte startspor var i ledelse og kjørte meget raske rundetider.

Den britiske McLaren-føreren fikk et gratis depotbesøk, og med 25 runder igjen hadde han ledelsen foran Verstappen og nyere dekk. Han avverget Verstappens forsøk på å passere rett etter omstarten, og så kjørte Norris fra VM-lederen.

– Jeg greier ikke å få bilen til å svinge. Det er en katastrofe, klaget Verstappen over teamradioen.

Mot slutten var det bare en ny sikkerhetsbil som kunne ødelegge for Norris, noe den andre McLaren-føreren Oscar Piastri også fikk klar beskjed om over teamradioen der han kjempet for plasseringer i bakre del av feltet.

Slått

Verstappen klaget over dårlig veigrep hele helgen, men han vant både sprintkvalifiseringen fredag, sprintløpet lørdag og kvalifiseringen til hovedløpet.

I fjor vant Verstappen 19 av 22 VM-runder, blant dem 17 av de 18 siste, på vei mot sin tredje strake VM-tittel. I år vant han de fire første løpene han fullførte. Han måtte bryte i Australia.

Søndag måtte Verstappen innse at Norris var best. Etter 2.-plass i Shanghai sist klatret den unge briten helt til topps for første gang. Fra før hadde han 15 pallplasseringer på 109 VM-løp.

– Det tok lang tid, men endelig greide vi det. Jeg er så glad på lagets vegne. Endelig leverte jeg for dem, sa Norris.