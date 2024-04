VG og NRK: Gjert Ingebrigtsen tiltalt for kroppskrenkelse

Ifølge VGs opplysninger er Ingebrigtsen tiltalt for mishandling av ett av barna sine. NRK skriver at tiltalen gjelder kroppskrenkelse.

Ifølge VG skal fem forhold være henlagt på bevisets stilling, mens ett forhold skal være foreldet.

Tiltalen kommer etter at politiet i fjor høst startet etterforskning etter at tre av Gjert Ingebrigtsens sønner – Henrik, Filip og Jakob – i en VG-kronikk anklaget faren for mishandling da de var barn.

– På bakgrunn av de opplysningene som kom fram gjennom mediene i går, er det naturlig for politiet å undersøke om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning,» sa politiinspektør Terese Braut Våge dagen etter VG-kronikken i oktober 2023.

Seks dager senere opplyste politiet at det var opprettet straffesak, etter å ha gjort «innledende undersøkelser».

Gjert Ingebrigtsen har hele tiden avvist å ha øvd vold mot sine barn.