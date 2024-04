Søndagens direkte TV-sport: Gullkampen i Premier League og mye norsk fotball

08.45: Friidrett, Madrid maraton, kvinner og menn. (Eurosport 1)

09.35: Motorsport, MotoGP, oppvarming til Spania Grand Prix. (Vsport3)

10.00: Sykling, Tyrkia Rundt, åttende etappe. (Eurosport N)

10.45: Motorsport, Moto3, første race i Spania Grand Prix. (Vsport3)

11.30: Snooker, VM i Sheffield, niende dag. (Eurosport 1)

12.10: Motorsport, Moto2, første race i Spania Grand Prix. (Vsport3)

13.00: Golf, Investec South African Women’s Open. Tredje runde. (Vsport Golf)

13.25: Roing, EM i Szeged i Ungarn. Finaler. (NRK1)

13.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (20. runde, 15.00): Everton – Arsenal. (Vsport1)

13.30: Fotball, skotsk eliteserie menn (34. runde): Øvre halvdel: St. Mirren – Rangers fra Nes St. Mirren Park. (Vsport+)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (33. runde): Cádiz – Mallorca fra Estadi Nuevo Mirandilla. (TV2 Sport Premium)

14.00: Motorsport, MotoGP fra Spanias Grand Prix. (Vsport3)

14.00: Sykling, Tour de Romandie i Sveits, verdenstouren menn (20 av 35): 6. og siste etappe 158,1 km Vernier – Vernier. (Eurosport N)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (35. runde): Tottenham – Arsenal fra Tottenham Hotspur Stadium. En ny nøkkelkamp for Martin Ødegaard i kampen om seriegullet i England. (Vsport Premier League), Bournemouth – Brighton fra Vitality Stadium. (Vsport Premier League1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (31. runde): Borussia Mönchengladbach – Union Berlin fra Borussia-Park. (Vsport1)

15.30: Snooker, VM i Sheffield, niende dag. Ettermiddagsprogrammet. (Eurosport 1)

16.00: Fotball, skotsk eliteserie menn (34. runde): Øvre halvdel: Dundee – Celtic fra Tannadice Park. (Vsport+)

16.00: Sykling, Ladies World Tour, La Vuelta Feminina, første etappe. (Eurosport N)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (33. runde): Granada – Osasuna fra Nuevo Estadio de Los Cármenes. (TV2 Sport Premium2)

17.00: Fotball, Eliteserien menn (5. runde): Fredrikstad – Sandefjord fra Fredrikstad stadion. Hjemmelaget (bildet) jager sin første hjemmeseier denne sesongen etter en seier på bortebane så langt. Sandefjord har bare hanket inn ett poeng i serien til nå. (TV2 Sport1), Strømsgodset – Kristiansund fra Marienlyst stadion i Drammen. (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (35. runde): Nottingham Forest – Manchester City fra City Ground. (Vsport Premier League)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (31. runde): Mainz – FC Köln fra MEWA Arena. (Vsport1)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (33. runde): Villarreal – Rayo Vallecano fra Estadio de la Cerámica. (TV2 Sport Premium2)

18.45: Golf, PGA-touren Zurich Classic of New Orleans fra TPC of Louisiana. (Eurosport N)

19.00: Motorsport, Indycar, Childrens of Alabama. (Vsport2)

19.00: Darts, østerriksk Darts Open, Finaler. (Vsport+)

19.15: Fotball, Eliteserien menn (5. runde): Odd – Viking fra Skagerak Arena. (TV2 Sport1)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (31. runde): Darmstadt – Heidenheim fra Merck-Stadion am Böllenfalltor. (Vsport1)

19.30: Motorsport, Nascar Cup series. (Vsport3)

20.00: Snooker, VM i Sheffield, niende dag. Kveldsprogrammet. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, spanskLa Liga menn (33. runde): Real Betis – Sevilla fra Estadi Benito Villamarin. (TV2 Sport Premium)

23.00: Ishockey, sluttspill National Hockey League (NHL), 1. runde 4. kamp (best av 7): Western Conference: Nashville Predators – Vancouver Canucks fra Bridgestone Arena. (Vsport1)

00.00: Golf, JM Eagle LA Championship, LPGA-turnering. (Vsport Golf)

02.00: Ishockey, NHL-sluttspillet: Eastern Conference: Washington Capitals – New York Rangers fra Capital One Arena. (Vsport1)

04.30: Ishockey, NHL-sluttspillet: Western Conference: Los Angeles Kings – Edmonton Oilers fra crypto com Arena. (Vsport2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen