50.000 demonstrerer mot kontroversiell lov i Tbilisi

Ifølge nyhetsbyrået Reuters deltar så mange som 50.000 i protestene. Det franske nyhetsbyrået AFPs journalist på stedet melder også om tusener av deltakere.

Loven innebærer at organisasjoner og virksomheter som får mer enn 20 prosent av finansieringen fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter. Den ses som et forsøk på å kneble vestligstøttede medier og organisasjoner i landet.

Georgia har vært preget av masseprotester mot regjeringen siden lovforslaget ble fremmet i april. Politiet har brukt både tåregass og sjokkgranater mot demonstrantene.

Loven har fått medhold i Georgias nasjonalforsamling, og regjeringen har sagt at de ønsker å få den innført innen midten av mai.

USA ga nylig uttrykk for dyp bekymring for loven, som ble omtalt som et demokratisk tilbakeskritt. EU-kommisjonens direktør for utvidelse Gert Jan Koopman har tidligere sagt at loven kan bli et hinder for Georgias EU-søknad.

