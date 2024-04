Kjempetabbe da Glimt tok etterlengtet seier på Lerkendal: – Deilig

Triumfen er også Glimts første på Lerkendal siden juni 2020. De påfølgende oppgjørene har endt i to uavgjort og én Rosenborg-seier.

– Det er en vanskelig bane å spille på. Vi var ganske dominerende i første omgang, men så skjer det litt i 2. omgang. Vi mister litt fokus, men det er deilig å levere en god prestasjon, sa Albert Grønbæk til TV 2.

Med tre nye poeng fortsetter Glimt på tabelltopp. Det skiller tre poeng til Molde og Brann på plassene bak. Glimt har også allerede skaffet seg en vesentlig bedre målforskjell enn konkurrentene.

Før oppgjøret var det stort fokus på at 16 år gamle Håkon Volden måtte steppe inn for Thomas Nemcik i RBK-forsvaret etter at slovaken skadet seg i cupkampen i midtuken.

Det skulle imidlertid vise seg at det var langt mer rutinerte spillere som gjorde seg bort mot Glimts stjernegalleri. Med et dårlig touch forærte Sælnes ballen til en våken Nino Zugelj som gjorde 2-0 før hvilen.

– Jeg har en dårlig følelse nå. Jeg føler at vi kontrollerer kampen, men så er de dødelig effektive. Jeg var på vei framover og var ikke forberedt på å få den ballen, så det var kjedelig, sa Selnæs da han møtte TV 2 i pausen.

Det tok bare drøyt seks minutter før gultrøyene satte ballen i mål for første gang. Jostein Gundersen sendte Kasper Høgh gjennom med en nydelig ball, som igjen banket gjestene i ledelsen. Scoringen ble først avblåst for offside, men etter en liten VAR-sjekk sto det likevel 1-0 på måltavla.

– Det var en flott bal fra «Jos», så det var bare å sette den i mål, sa Høgh.

Selnæs-tabbe

Vondt ble til verre for vertene da veteran Selnæs rotet det til foran mål. Zugelj nølte ikke et sekund da han snappet opp ballen og doblet ledelsen ti minutter før pause.

– Han nøler litt og får et dårlig touch, da er Glimts toppscorer kontant når han setter den, kommenterte Yaw Amankwah på TV 2.

– Den er tung å svelge, istemte Øyvind Alsaker.

I pausen bestemte Glimt seg for å la Høgh hvile og byttet ham ut med Ulrik Saltnes. Det gjorde at Håkon Evjen ble flyttet fram i angrepet.

Gjestene slapp likevel ikke opp på gasspedalen og bare fem minutter inn i omgangen sto det 3-0 etter at Fredrik Bjørkan spilte gjennom Albert Grønbæk.

– Han takler vel den inn i dansken, Mikkel Ceide. Der var det mye å pirke på i Rosenborg-forsvaret. Der sprakk strukturen fullstendig opp, sa Alsaker.

Toppscorer

Glimt var riktignok ikke feilfrie i forsvar de heller, for bare to minutter senere dro Fredrik Sjøvold ned Jesper Reitan-Sunde innenfor 16-meteren, og dommer Rohit Saggi pekte på straffemerket.

Dermed kunne Ole Sæter tre fram til krittmerket og sette inn reduseringen for vertene. Det var «løven fra Singsakers» fjerde mål for sesongen, noe som gjør ham til toppscorer i ligaen.

Rosenborg er inne i en knalltøff periode. I tillegg til lørdagens hjemmetap for Glimt skal trønderne møte Brann og Molde på bortebane i de to neste seriekampene.

Glimt tar på sin side imot Strømsgodset i neste serierunde, før de skal gjeste KBK 12. mai. Fotballens nasjonaldag 16. mai blir feiret hjemme mot Tromsø.













(©NTB)