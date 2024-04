Chelsea frustrerte Graham Hansens Barcelona – fikk drømmestart i gigantduellen i mesterligaen

Lørdagens kamp i Barcelona ble en frustrerende affære for seiersvante Barcelona-spillere. Den katalanske klubben hadde ikke tapt hjemme siden høsten 2022, da Bayern München ble for sterke.

Lørdag skilte Erin Cuthberts scoring før pause lagene. Dermed har Chelsea, med Guro Reiten på benken i store deler av kampen lørdag, skaffet seg et drømmeutgangspunkt foran returkampen i London. Reiten kom inn i overtiden og hjalp laget de siste minuttene.

Chelsea og Barcelona møttes også i semifinalen i forrige sesongs mesterligaturnering. Da gikk Graham Hansen og lagvenninnene seirende ut med knepne 2-1 sammenlagt.

Alt tyder på at duellen også denne gangen blir en thriller.

Effektive Chelsea

Barcelona dominerte ikke uventet banespillet på eget gress fra start, men Graham Hansen og lagvenninnene slet med å skape de helt store sjansene.

Sjansefattig var det også i motsatt ende av banen, men der var effektiviteten på plass da sjansen bød seg. Fem minutter før pause viste Cuthbert teknikk og overblikk da hun fant rom på utsiden av Barcelonas 16 meter og sendte gjestene i ledelsen med et velplassert skudd.

Forarbeidet til tyske Sjoeke Nüsken var også av det solide slaget.

Tidlig i annen omgang ble det blåst straffespark til hjemmelaget da et skudd traff hånden til Chelsea-midtstopper Kadeisha Buchanan. At hånden var i unaturlig posisjon var det liten tvil om, men VAR-sjekken avslørte at Barcelona-spiss Salma Paralluelo sto i offside i duellen med Buchanan.

Dermed ble straffesparket omgjort etter at dommer Stéphanie Frappart hadde vært ute på sidelinjen og studert bildene.

Store sjanser

Like etter gikk Chelsea-spiller Mayra Ramírez i bakken foran mål i duell med Barcelona-stopper Irene Paredes. Ved den anledningen vinket dommer Frappart spillet videre, og VAR-dommerne grep ikke inn.

Samme Ramírez, som ble hentet til Chelsea fra spanske Levante i januar, var uhyre nær å sette inn 2-0 kvarteret før slutt. Skuddet gikk over.

På tampen av kampen kom Barcelona-spiss Paralluelo til en stor sjanse etter lekkert forarbeid av Graham Hansen, men avslutningen gikk utenfor.

Ni minutter på overtid kom en ny supersjanse for Barcelona, men igjen avsluttet innbytter Alexia Putellas utenfor målet.

Ingrid Syrstad Engen startet i likhet med Graham Hansen lørdagens kamp for Barcelona, men etter en drøy målløs time ble trønderen byttet ut til fordel for tidligere Gullballen-vinner Putellas.

Det grepet forandret ikke utfallet av kampen.





