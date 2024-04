PST blir med OL-troppen til Paris: – Vi er godt ivaretatt

Det opplyser toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB.

– Det er et veldig flott samarbeid. Det øker opplevd trygghet i troppen, vi vet at vi er godt ivaretatt, sier Øvrebø.

Han opplyser at PST-representanten ikke er en del av troppen, men skal være i Paris og fungere som en forbindelse mellom sikkerhetsapparatet hos arrangøren, politimyndigheter og OL-troppen.

Toppidrettssjefen informerte om sikkerheten og den norske troppens forberedelser til Paris-lekene under et mediemøte i Oslo onsdag. Der opplyste han også at det er tett kontakt med Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Paris.

I tillegg skal det avholdes et beredskapsseminar i juni.

– Annen type sikkerhet

Det er ikke unikt at PST er med den norske delegasjonen til lekene. De to siste OL-ene har vært begrensede på grunn av koronapandemien. Nå er lekene tilbake i Europa for første gang på tolv år (London 2012), og det blir det første åpne OL på en stund.

– Det betyr at det er flere mulige kontaktpunkter mellom konkurransene og publikum. Det betyr at det må være en litt annen type sikkerhet enn vi har sett før. Det vil minne mer om London. Det gikk jo også bra, sier Øvrebø.

I franske medier har sikkerhet og risiko for terror vært synlig i nyhetsbildet. President Emmanuel Macron har uttalt seg om den storstilte åpningsseremonien, som for første gang i OL-historien skal holdes utenfor et stadion.

Macron har opplyst at det finnes alternativer om sikkerheten trues.

– Vi har en plan B og en plan C, fortalte han nylig.

Over 300.000 tilskuere er ventet til åpningsseremonien som i utgangspunktet skal foregå på en seks kilometer lang rute på elven Seinen.

– Tar dette på alvor

Øvrebø forteller til NTB at han ikke har hørt fra noen norske utøvere som har gitt uttrykk for utrygghet. Han ga sin presentasjon til mediene med overskriften «Blir det leker, så drar vi.».

– De nasjonale sikkerhetsmyndighetene tar dette på alvor. De mobiliserer, og det ser vi jo av nyhetsmeldingene. Og IOC (Den internasjonale olympiske komité) eier lekene. De har ikke tenkt å trekke utøverne inn et sted hvor det kan skje negative ting, sier Øvrebø.

Nylig tvang potensielle terrortrusler myndighetene til å øke sikkerheten rundt Champions League-kampen mellom Paris Saint-Germain og Barcelona.

Torsdag er det 99 dager til OL offisielt går i gang. De norske håndballjentene spiller likevel sin første innledende kamp om 98 dager.