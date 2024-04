Magiske minutter og drømmemål – innbytterne sentrale da Barcelona slo PSG 3-2

Avgjørelsen falt et kvarter før slutt. Midtstopper Christensen trengte bare én berøring før han stanget katalanerne i ledelsen etter å ha bli byttet inn bare minuttet i forveien.

Før det hadde Raphinha scoret to ganger for Barcelona, mens Ousmane Dembélé og Vitinha nettet for vertene i det som ble en kamp med flere snuoperasjoner. Returkampen spilles i Barcelona førstkommende tirsdag.

Dembélé spilte for Barcelona i seks år fra 2017 til 2023, men fikk aldri ut sitt fulle potensial i klubben grunnet mye skadetrøbbel. 26-åringen spilte i alt 185 kamper for katalanerne.

Barcelona har slitt i flere år slitt med å ta seg langt i mesterligaen og har spilt semifinale i bare én av de åtte siste utgavene. Spanjolene tok sin siste mesterligatittel i 2015 med seier over Juventus i finalen og står med i alt fem turneringstriumfer.

PSGs eneste mesterligafinale var i 2020 da det ble tap for Bayern München.

PSG styrte mye av banespillet i starten, og Dembélé var aktiv ute på sin høyrekant.

Men Barcelona var ikke ufarlige, og etter sju minutter kunne de fått en drømmestart da Raphinha var på vei gjennom. PSG-keeper Gianluigi Donnarumma var imidlertid våken og avverget like før brasilianeren kom på åpent mål.

Etter 20 minutter fikk Robert Lewandowski headet på mål etter at Donnarumma bommet på boksingen, men Nuno Mendes passet på streken og fikk ballen vekk.

Snudde kampen

Etter hvert kom Barcelona mer med i kampen, og etter 37 minutter fikk de uttelling da den 16 år gamle kometen Lamine Yamal startet med å slå et flott innlegg med utsiden av venstrefoten. Donnarumma kom ut og forstyrret Lewandowski, men klareringen ble samtidig ikke fullgod, og på returen ventet Raphinha som ikke hadde noen problemer med å sette ballen i nettet.

Stillingen holdt seg til pause, men ikke så mye lenger enn det. Tre minutter etter hvilen utlignet Dembélé med en rakett av et skudd. Vingen lurte Frenkie de Jong med en skuddfinte og skaffet seg plassen han trengte før han hamret ballen opp i nettaket.

Pausepraten til PSG-trener Luis Enrique, som også har en fortid i Barcelona, virket å vekke laget foran 2. omgang, for bare tre minutter etter utligningen tok de ledelsen. Fabián Ruiz spilte Vitinha gjennom i feltet, og med et flott skudd lurte han ballen forbi gjestekeeper Marc-André ter Stegen og i mål.

Innbyttere

Da PSG hadde full kontroll på banespillet, kontret Barcelona-sjef Xavi Hernandez med å sette inn midtbanegeneral Pedri. Det betalte seg umiddelbart da Raphinha utlignet med en drømmescoring etter en times spill.

Innbytter Pedri fant vingen med en utsøkt lissepasning over hele PSG-forsvaret, og i enden fikk Raphinha utsiden av foten på ballen i det som var en blanding mellom skudd og demping. Ballen trillet i mål bak en utspilt Donnarumma.

Kampen fortsatte å svinge i etterkant, og et kvarter før slutt kom Dembélé til en stor mulighet, men skuddet gikk i stolpen og ut. Noen minutter senere skulle en ny Barcelona-innbytter gjøre seg tellende.





