Russiske og belarusiske utøvere får ikke være med på åpningsseremonien for Paris-OL

Det har Den internasjonale olympiske komité (IOC) besluttet. Man følger dermed eksempelet til Den internasjonale paralympiske komité (IPC), som tidligere har fattet tilsvarende vedtak for Paralympics.

I motsetning til det som er vanlig blir ikke åpningsseremonien avholdt på OL-stadion. Under seremonien 26. juli skal tusenvis av utøvere fraktes på båter ned elva Seinen i flere kilometer mot Eiffeltårnet.

IOC opplyser at utøvere fra Russland og Belarus som godkjennes for deltakelse i lekene som nøytrale utøvere, vil få anledning til å «oppleve seremonien». Det betyr trolig at de vil få se på fra et sted nær elva.

IOC har satt opp retningslinjer for godkjenning av russiske og belarusiske utøvere for deltakelse i OL. De må blant annet gi avkall på nasjonssymboler. Blant de andre kriteriene er at de ikke offentlig har støttet Russlands invasjon i Ukraina eller har noen tilknytning til militæret eller nasjonale sikkerhetsmyndigheter.

IOC har opplyst at man regner med at omkring 36 utøvere med russisk pass og 22 med belarusisk pass vil få være med i Paris-lekene.

En avgjørelse om deres eventuelle deltakelse under avslutningsseremonien 11. august vil bli fattet senere.