Jakob Asserson Ingebrigtsen skal bli far: – Gleder oss masse

Det opplyser ekteparet i en pressemelding. Friidrettsstjernen Ingebrigtsen giftet seg med Elisabeth Asserson i september.

– Å dele en slik nyhet er vel noe av det hyggeligste man kan gjøre. Vi er veldig lykkelige og gleder oss masse til det som kommer, sier Jakob Asserson Ingebrigtsen.

– Vi er fem måneder på vei og har termin i juni. Det er kanskje ikke helt ideelt med tanke på at det ligger et EM i Roma i starten av måneden, men vi har snakket oss gjennom dette og tenker at vi skal finne en måte å løse det på. Uansett hva som skjer, så er det viktigste for meg at Elisabeth har det bra, legger han til.

Elisabeth Asserson Ingebrigtsen sier at hun er både lykkelig og lettet over å kunne dele nyheten.

– Det begynner å bli vanskelig å holde dette hemmelig, og vi vil jo gjerne dele denne fine nyheten med alle vi er glad i. Derfor er det en lettelse å nå endelig kunne si at vi venter barn.

Barnefødselen skjer i et år med to store mesterskap for Jakob Asserson Ingebrigtsen. Noen måneder etter EM venter OL i Paris, der han er tittelforsvarer på 1500 meter.

Ingebrigtsen står over innendørs-VM i mars på grunn av en akillesskade.

