Jakob Ingebrigtsen står over innendørs-VM i friidrett

– Jeg har slitt litt med en akilles og vil ikke ta noen risiko, for meg handler alt om EM og OL denne sesongen, sier Jakob Ingebrigtsen i en pressemelding.

Jakob Ingebrigtsen skal trene i Norge mens brødrene Filip og Henrik drar til Spania sammen med en utvidet Team Ingebrigtsen-tropp drar til høydetrening i Spania.

– Jeg kjenner kroppen min, og det hender at den noen ganger trenger litt ekstra tid til å leges før jeg går i gang med harde belastninger. Jeg har slitt litt med en akilles og har derfor trent litt alternativt. Nå er jeg på vei tilbake, men jeg ønsker ikke å ta noen risiko. Derfor kjører jeg mitt eget opplegg litt til. Det vet jeg at funker. For meg er det EM-og OL-medaljer som gjelder, sier Jakob Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen legger til at han elsker å konkurrere, men at han noen ganger må gjøre noen taktiske og kjedeligere prioriteringer.

Det er ikke bestemt hvilke konkurranser han deltar i inn mot kommende sesongs mesterskap.

Henrik Ingebrigtsen deltar i et gateløp i Valencia 14. januar.