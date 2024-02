Hamilton med sjokkovergang – blir Ferrari-fører etter sesongen

Det var Autosport som var først ute med å melde nyheten tidligere torsdag. Den slo ned som en bombe i Formel 1-miljøet. Nå er overgangen bekreftet.

Det italienske laget opplyser at briten har skrevet under på en kontrakt som strekker seg over flere år. Det betyr samtidig at Carlos Sainz er ferdig i laget, opplyser han selv på X/Twitter torsdag.

Dermed skal Hamilton forme føreroppstillingen sammen med Charles Leclerc fra 2025.

Britiske Hamilton er sju ganger verdensmester, men har de siste sesongene slitt tungt med å holde følge med suverene Max Verstappen. Red Bull-føreren har radet opp seirer og tatt den ene rekorden etter den andre.

Hamilton signerte i fjor en ny toårsavtale med Mercedes. Mange tok det som et tegn på at veteranen ville bli i laget karrieren ut. Slik blir det nå ikke. Mercedes skriver på X/Twitter har aktivert en klausul som gjør at han kan forlate laget tidligere enn planlagt.

Ferrari skal lenge ha vært interessert i Hamiltons tjenester.

Sjokkerte eksperter

Viaplay-ekspert Thomas Schie har tidligere sagt til NTB at han tror Ferrari-merket lokket selv for Hamilton.

– Alle førerne har en drøm om å kjøre med den røde dressen og å kjøre i rødt. Det er det største teamet i Formel 1 selv om de ikke har vunnet VM på mange år. Det er nok det som spiller inn. I tillegg har det sikkert noe med penger å gjøre, sa TV-profilen.

Ekspertkollega Stein Pettersen nølte ikke med å kalle overgangen et jordskjelv i Formel 1-sporten.

– Jeg var nødt til å sjekke kalenderen for å se at det ikke var 1. april. Det er ingen grunn til å tro at dette er en spøk. Dette er et ordentlig jordskjelv, og det vil i så fall være den største sjokkovergangen på veldig mange år, har han tidligere sagt til NTB.

Debuterte i 2007

Hamilton debuterte i Formel 1-VM helt tilbake i 2007. Siden har han vært en av sirkusets aller mest populære aktører.

Med sju VM-titler har han samme antall som legendariske Michael Schumacher. Ingen har flere. Også Schumacher kjørte for Ferrari.

Hamilton tok sin hittil siste VM-tittel i 2020-sesongen.

Briten har fått en lang rekke høythengende priser for sine imponerende priser prestasjoner bak rattet.

Sainz ferdig i Ferrari

Carlos Sainz må vike når Lewis Hamilton kommer inn i Ferrari-laget etter kommende sesong. Spanjolen er likevel klar på at han skal gi sitt ytterste fram til da.

Spanjolen skriver i en uttalelse torsdag at nyheter om hans fremtid kommer «etter hvert». Meldingen kommer kort tid etter at Ferrari bekreftet at Lewis Hamilton skal kjøre for laget etter 2024-sesongen.

«Etter dagens nyheter er det klart at jeg og Ferrari vil skille lag etter sesongen. Vi har fortsatt en lang sesong foran oss, og som alltid vil jeg gjøre mitt beste for laget og supporterne rundt om i verden», heter det i uttalelsen.

Sainz ble Ferrari-fører i 2021 da han skiftet fra McLaren. Han har tatt sine hittil to Grand Prix-seirer for det italienske laget. Han ble nummer sju i VM sist sesong.