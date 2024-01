Visepresident Dalhaug vikarierer for idrettspresident Al-Samarai

Det ble endelig vedtatt på et styremøte i forbundet torsdag.

Dalhaug ble valgt som 1. visepresident på idrettstinget i Bergen i fjor. Han har bakgrunn fra Forsvaret og representerer Oslo-klubben Ready.

Al-Samarai gjorde det i november kjent at hun venter sitt første barn i mars. Hun har uttalt at hun ser for seg å være tilbake på jobb til OL i Paris.

– Arne Bård er valgt av tinget som 1. visepresident og er således den naturlige arvtakeren, sier Al-Samarai.

– Jeg vil muligens delta på idrettsstyremøter i permisjonsperioden dersom det er mulig, men det blir kun som observatør, legger hun til.

Permisjonsperioden hennes strekker seg formelt til 15. juli. Sommerlekene i den franske hovedstaden innledes 26. juli.