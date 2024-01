NBA-trener døde etter hjerteinfarkt før kamp: – Vi er i sjokk

Det opplyser klubben på X/Twitter.

Milojevic ble sendt til sykehus i all hast etter å ha blitt syk under lagmiddagen tirsdag kveld. Onsdag ettermiddag opplyste laget at kampen mot Utah Jazz er utsatt.

Noen timer senere kom meldingen om at 46-åringen hadde gått bort.

– Vi er i sjokk. Det er tragisk for alle innad i Warriors-organisasjonen og svært tøft for hans familie. Dejan er et av de mest positive menneskene jeg har møtt, sa Warriors-trener Steve Kerr.

Milojevic avsluttet sin spillerkarriere i Beograd-klubben Partizan og gikk siden over i treneryrket.

Han var assistent i Warriors i tre år og var med på å vinne NBA-sluttspillet i 2022. Han har også vært assistent for det serbiske landslaget.

