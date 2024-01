Sensasjonen Luke Littler til finale i dart-VM: – Leverer over det høyeste nivået

16 år gamle Littler har skapt store overskrifter i årets VM. Han ble tirsdag den første tenåringen til å spille semifinale i VM. I 2023 vant han både ungdoms-VM og junior-VM.

Nå kan han bli den yngste verdensmesteren noensinne.

Konkurrenten i semifinalen var tidligere verdensmester Cross (33). Han slo legenden Phil Taylor i finalen i 2018 som VM-debutant.

Littler fikk en litt treg start på kampen mot 33-åringen tirsdag, men slo hardt tilbake og ble finaleklar med 6-2 i sett.

– For et talent. Hele verden følger ham og han fortsetter å levere over det høyeste nivået, sa Sky-kommentator Wayne Mardle.

Littler har imponert stort under mesterskapet som spilles i Alexandra Palace i London. Han kom useedet inn i turneringen og banket først nederlandske Christian Kist før det ble seier over briten Andrew Gilding.

Matt Campbell ble slått 4-1 før den nederlandske veteranen og tidligere VM-vinneren Raymond van Barneveld ble slått med samme sifre i åttedelsfinalen.

Viste svakhetstegn

I kvartfinalen ble nordirske Brendan Dolan slått 5-1. Før det hadde Dolan tatt seg av de to tidligere verdensmesterne Gerwyn Price og Gary Anderson.

Det var tydelig hvem publikum ønsket skulle vinne tirsdagens semifinalekamp. Littler fikk øredøvende jubel da han ble presentert, mens det var tendenser til pipekonsert mot Cross.

Men der Cross tok styringen på kampen, slet Little med kombinasjonene. 16-åringen viste tydelig frustrasjon.

– Det er de første svakhetstegnene vi har sett hittil i mesterskapet, sa Mardle.

Like etterpå slo han imidlertid tilbake. 16-åringen begynte å treffe nærmest samtidig som Cross bommet mer. Det sendte Littler opp i 3-1 i sett, en ledelse han aldri ga fra seg på vei mot et nytt sensasjonelt resultat.

Finale onsdag

Det som i første rekke har imponert ekspertene er hvordan Little «bruker dartskiven» til å komme seg til en god utgang som dobbel 20 eller dobbel 16.

I dart starter man på 501, der det er første mann ned til null poeng. Man må avslutte med en dobbel eller midt i blinken (dobbel 25). Skiven er delt inn i 20 felter hvor en innerste ringen er trippel av tallet utenfor og ytterringen er det dobbelte av tallet.

Den høyeste scoren man kan få på tre piler er 180, mens den raskeste utgangen i et game kan tas på ni piler.

I den andre semifinalen senere tirsdag møtes Luke Humphries og Scott Williams.

Finalen spilles onsdag kveld og det er først til sju sett.





