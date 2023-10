Brighton hindret Liverpool-jubel i Klopp-jubileet

Siden 8. oktober 2015 har den tyske karismatikeren ledet de rødkledde i 444 kamper og vunnet sju titler i ulike turneringer. Han er også den lengstsittende treneren i klubben siden legenden Bob Paisley (1974-1983).

I kampen havnet Liverpool under etter en scoring av Simon Adingra. Gjestene slet lenge med å skape noe, men på tampen av 1. omgang snudde Mohamed Salah kampen med to mål. Med et kvarter igjen utlignet Lewis Dunk og sørget for at det endte med poengdeling på sørkysten.

Liverpool er i tetsjiktet i PL og står med fem seirer, to uavgjort og ett tap i serien denne sesongen. Brighton på sin side er nummer sju.

Brighton tok ledelsen etter 20 minutter etter en tabbe av Liverpool-forsvaret. Keeper Alisson Becker var ute av posisjon da Virgil van Dijks pasning ikke nådde fram til Alexis Mac Allister og ble snappet opp av Simon Adingra. Ivorianske Adingra trillet deretter ballen forbi keeperen.

Etter 40 minutter utlignet Salah etter flott spill før Liverpool fikk straffespark noen minutter senere. Egypteren var sikker. Etter 78 minutter satte Dunk ballen i mål på innlegg fra Solly March.

Liverpool møter byrival Everton hjemme etter landslagspausen, mens Brighton spiller mot Manchester City på bortebane.

FAKTA

Premier League menn søndag, 8. runde:

Brighton – Liverpool 2-2 (1-2)

31.752 tilskuere.

Mål: 1-0 Simon Adingra (20), 1-1 Mohamed Salah (40), 1-2 Salah (str. 45), 2-2 Lewis Dunk (78).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Dominik Szoboszlai, Joe Gomez, Liverpool.

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen – Joël Veltman, Igor (Jan Paul van Hecke fra 61.), Lewis Dunk, Solly March – Pascal Gross, Carlos Baleba – Kaoru Mitoma, João Pedro (Ansu Fati fra 88.), Simon Adingra – Evan Ferguson (Danny Welbeck fra 59.).

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold (Joe Gomez fra 78.), Joël Matip (Ibrahima Konaté fra 71.), Virgil van Dijk, Andrew Robertson – Harvey Elliott (Ryan Gravenberch fra 45.), Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai – Mohamed Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.

Øvrige kamper: West Ham – Newcastle 2-2, Wolverhampton – Aston Villa 1-1.

Senere kampstart: Arsenal – Manchester City (17:30).

Spilt lørdag: Luton – Tottenham 0-1, Burnley – Chelsea 1-4, Everton – Bournemouth 3-0, Fulham – Sheffield U. 3-1, Manchester U. – Brentford 2-1, Crystal Palace – Nottingham Forest 0-0.

