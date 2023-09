OL-håpet så godt som ute etter norsk tap i Portugal: – Skuffende

To straffespark satt inn av Carole Costa bidro til en hjemmeseier som ikke var ufortjent ut fra spillet. De norske hadde likevel en viss grunn til å være sure på dommeren, selv om hun overså et portugisisk frispark i forspillet til ett av de norske målene.

– Vi har ikke marginer med oss heller, da vi får noen scoringer mot oss som er så som så. Jeg mener at det første målet ikke er straffe, og at vi burde hatt frispark før det. I tillegg mener jeg vi burde hatt straffespark da Roman Sofie Haug ble klinket ned, men sånn er det. Totalen er ikke bra nok, sier midlertidig landslagstrener Leif Gunnar Smerud til NRK.

Kampen fikk en dramatisk innledning da Sophie Román Haug etter vel to minutter pådro seg nesebrudd i et sammenstøt med Portugals keeper Inês Pereira. Begge måtte ha behandling i flere minutter og måtte byttes ut.

Vinnermålet ble satt inn i det 69. minutt etter at Catarina Amado snublet i beina til innbytter Mathilde Harviken i en løpsduell.

Frida Maanum og Elisabeth Terland scoret for Norge, som igjen misbrukte flere store sjanser. Med ett poeng på to kamper er Norge fem bak gruppas lederlag og storfavoritt Frankrike. Målet må nå bli å legge Portugal og Østerrike bak seg og unngå nedrykk eller kvalifisering om fortsatt A-status.

– Veien til OL blir så klart lang, men vi må begynne å få satt struktur og få orden på prestasjonen, før vi kan snakke om OL-billetten, sier Smerud til NRK.

Måtte legge om

Terland kom inn for den norske spissen, men Norge fikk ingen god start på kampen. Portugal dominerte, og etter en halv omgang la Leif Gunnar Smerud om fra 4-2-3-1 til 4-5-1 for å få bedre kontroll.

Det er ikke VAR i kvinnenes nasjonsliga, og i det 27. minutt fikk Norge en ny avgjørelse gjennom seg da Terland ble spilt gjennom av Maanum og scoret. Hun ble vinket av for en offside som så tvilsom ut.

I det 32. minutt kunne Norge likevel juble. Laget gjenvant ballen gunstig, og Ingrid Syrstad Engen spilte fram til Reiten, som sentret til Maanum. Fra 17 meter lempet hun ballen i lengste kryss.

Ledelsen varte bare litt over fem minutter. Da var det mange tapte dueller og dårlige klareringer i det norske laget, og det endte med at Andreia Jacinto satte inn et klareringsforsøk fra Reiten. Chelsea-spilleren burde kanskje hatt frispark da hun ble meid ned av Diana Silva, men fem norske spillere var på ballen i det angrepet, uten å få den unna.

Straffedrama

Mer norsk misnøye med dommeren ble det i det 42. minutt. Aurora Mikalsen og Tuva Hansen så ut til å ha kontroll på Ana Capetas innlegg mot Silva. Mikalsen var også på ballen før den portugisiske spilleren gikk i bakken, men det ble straffespark.

Brann-keeperen hadde hendene på Carole Costas straffespark også, men ballen gikk inn.

Det ble bedre fra de norske i den andre omgangen. I det 58. minutt kom Elisabeth Terland alene med keeper etter et flott framspill fra Guro Reiten, men keeper svarte med en flott redning. Ett minutt senere var det Frida Maanum som spilte Terland gjennom, og da satt 2-2.

Forut for målet overså dommeren et frispark begått av innbytter Lisa Naalsund.

De norske hadde grunn til misnøye igjen da Amado falt i en løpsduell med Harviken slik at Costa kunne bli tomålsscorer.

– Det er for dårlig av oss, og vi er ikke gode nok rett og slett. Det er skuffende for oss og for Norge at vi verken får med oss resultat eller en god nok prestasjon. Vi er litt skjøre, og klarer ikke å behandle ballen og klarer ikke å få den roen til å spille ut Portugal, forteller Smerud.

---

Kampfakta

Nasjonsligaen fotball kvinner tirsdag, A-divisjonen gruppe 2:

Portugal – Norge 3-2 (2-1)

Estádio Cidade de Barcelos, 6000 tilskuere

Mål: 0-1 Frida Maanum (32), 1-1 Andreia Jacinto (38), 2-1 Carole Costa (str. 44), 2-2 Elisabeth Terland (58), 3-2 Costa (str. 69).

Dommer: Ewa Augustyn, Polen.

Gult kort: Amalie Eikeland (35), Aurora Mikalsen (42), Guro Reiten (52), Mathilde Harviken (67), Maren Mjelde (84), Norge, Ana Borges (53), Ana Capeta (85), Portugal.

(Norge (4-2-3-1): Aurora Mikalsen – Tuva Hansen (Mathilde Harviken fra 46.), Maren Mjelde, Guro Bergsvand, Marit Bratberg Lund – Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten (Cesilie Andreassen fra 90+2.) – Amalie Eikeland (Lisa Naalsund fra 46.), Karina Sævik (Vilde Bøe Risa fra 72.), Frida Maanum – Sophie Román Haug (Elisabeth Terland fra 10.).

---