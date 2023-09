Fram og tilbake er like langt – nå må Norges stjernespillere selv ta ansvar

I Norges første landskamp etter den miserable VM-innsatsen, som gjorde at Hege Riise måtte gå som landslagstrener, var det Leif Gunnar Smerud som skulle lede fotballjentene i nyvinningen Nations League. Som på herresiden fungerer Nations League også for kvinnene som en kvalifisering til et mesterskap, nærmere bestemt OL i Paris neste år.

Norge har ikke vært i OL siden 2008, og det kan bli vrient også denne gangen, da Norge ikke bare må vinne gruppa bestående av Østerrike, Frankrike og Portugal. Men Norge må også vinne en semifinale mot en av de tre andre gruppevinnerne, som trolig blir enten England/Nederland, Sverige/Spania eller Tyskland/Danmark. Kun ved å ta seg til finalen blir Norge klar for OL, selv om det kan holde å komme seg til en bronsefinale om Frankrike tar seg til finalen i Nations League siden de er arrangørland i OL.

I motsetning til de to foregående mesterskapene, ledet av Martin Sjögren i EM og Hege Riise i VM, er det nå ganske labre forventninger til de norske jentene. Selvsagt ønsker alle at Norge skal komme seg til OL, og NFF har også det nedfelt i sin strategi, men realistisk er det få som forventer at Norge skal gjøre det bra nok til å ta en OL-billett når vi kommer til februar måned og finalespillet skal avgjøres.

Her ligger det også muligheter for Norge til å utvikle seg, fordi landslaget under ny ledelse i litt større grad kan bruke Nations League til å få løst opp i våre største problem, som har vært defensiv struktur og hvordan vi får utnyttet de offensive stjernene vi har som skinner i Europas største klubber. Det har vært mye konflikt og uro rundt kvinnelandslaget i mange år, men etter to mislykkede mesterskap og to avgåtte landslagstrenere må nå spillerne selv ta ansvaret under midlertidig ledelse av Leif Gunnar Smerud.

Allerede etter to minutter hjemme på Ullevaal tok Norges beste spiller affære og skaffet straffespark på egenhånd. Caroline Graham Hansen ble både fjernet fra kapteinsteamet og vraket av Hege Riise til VM-kampen mot Sveits, men under Smeruds ledelse er Barcelona-stjernen tilbake i kapteinsteamet og tilbake i sin rolle som landslagets mest kreative kraft.

Kantspilleren spilte vegg med Sofie Roman Haug, og stormet inn i Østerrikes 16-meter, før hun ble felt. Det endte med straffespark, men dessverre for Norge satte Guro Reiten den et godt stykke utenfor mål. Dermed ble det ingen drømmestart for Norge, som også misbrukte to andre store muligheter de første sju minuttene spilt. Begge de to andre falt til Roman Haug, som ikke traff godt nok på sine avslutninger.

Norge fortsatte å skape store sjanser, men misbrukte dem alle sammen. Etter rundt 20 minutter skulle Norge trolig tatt ledelsen, da Frida Maanum trillet inn et heller dårlig skudd fra Thea Bjelde bare for å se at målet ble avvinket for offside. Det så høyst tvilsomt ut, men det er ikke VAR i Nasjonsligaen for kvinner.





Fem minutter før halvtimen spilt fikk vi imidlertid lønn for strevet, da Caroline Graham Hansen nok en gang tok taktpinnen og driblet seg forbi store deler av det østerrikske forsvaret. Hun kom seg fram til litt utenfor 16-meteren før hun skjøt, og på returen fra keeperen kunne Vålerengas formspiller Karina Sævik gi Norge ledelsen på en retur.

Den første halvtimen bar preg av et langt mer offensivt Norge, som i langt større grad klarte å flytte ball i høyt tempo fra side til side som gjorde at det ble åpninger i det østerrikske laget som spesielt Caroline Graham Hansen utnyttet seg av. Barcelona-stjernen raidet både innover i banen og utover i banen, og skapte flere store sjanser på egenhånd. Både målet, det annullerte målet og straffen som Reiten bommet på ble skapt av spilleren Norge må få langt mer ut av enn i de siste mesterskapene.

De ti siste minuttene, pluss det første kvarteret etter pause, var det litt tilbake til gamle synder under VM. Da ble Norge igjen løpende mellom, stasjonære og slurvete. Der vi brukte sidebackene til å skape spillvendinger som ga rom å angripe i før pause, var det et helt annet kampbilde som ga Norge større problemer etter hvilen.

Tjue minutter før slutt kom også utligningen, da Tuva Hansen spilte en pasning opp i midtbaneleddet som ble brutt av Østerrike. Laura Feiersinger fikk deretter lov til å vende 180 grader rundt og slå ballen opp til Eileen Campbel, som nokså upresset sendte ballen i en fin bue over Aurora Mikalsen og i hjørnet.

Norge klarte aldri å finne tilbake til det spillet vi viste de første 35 minuttene, da Norge burde avgjort kampen. Guro Reiten burde trolig hatt straffespark like før slutt, før både Tuva Hansen og Elisabeth Terland traff tverrliggeren. Men faktum er at det ble ett skritt fram og ett skritt tilbake for Norge mot Østerrike, i en kamp vi nesten måtte vinne for å ha muligheten til å jakte OL-billetten vi ønsket.

---

Kampfakta:

Nasjonsligaen gruppe A2, kamp 1

Norge – Østerrike 1-1 (1-0)

Ullevaal, 7011 tilskuere

Mål: 1-0 Karina Sævik (26.), 1-1 Eileen Campbel (72.)

Gule kort: Marit Brattberg Lund,

Dommer: Iuliana Demetrescu, Romania.

Norge (4-2-3-1): Aurora Mikalsen – Thea Bjelde (Tuva Hansen fra 46.), Maren Mjelde, Guro Bergsvand, Marit Brattberg Lund – Guro Reiten, Ingrid Syrstad Engen – Frida Maanum, Karina Sævik (Lisa Naalsund fra 73.), Caroline Graham Hansen (Elisabeth Terland fra 88.) – Sofie Roman Haug.

---





