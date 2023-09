Grace Bullen tok bronse i bryte-VM – klar for OL-debut i Paris

Med det har den norske bryteren også sikret seg OL-plass for første gang. De fem beste bryterne i 62-kilosklassen får plass i Paris-lekene neste sommer.

Dudova er en rutinert bryter som tok VM-gull i 59-kilosklassen i Oslo for to år siden, men Bullen sto godt imot bulgareren. Fredrikstad-bryteren opptrådte med kontroll og sikret to poeng da hun fikk motstanderen i bakken ganske tidlig i kampen.

Det samme skjedde i annen omgang. Men Dudovas team la inn en protest, og dommerne valgte å gi Bullen ett poeng i stedet for to. Det var uansett nok til å vinne kampen.

Tårer og klemmer

Bullen jublet vilt etter seieren og løp bort til støtteapparatet der hun fikk varme klemmer. 26-åringen felte mange gledestårer og viste lettelse over å ha klart OL-målet.

Bullen har ikke deltatt i OL på seniornivå tidligere. Hun tok gull i ungdoms-OL i 2014, men mislyktes i kvalifiseringen til lekene i Rio (2016) og Tokyo (2021).

Hun har tatt en rekke internasjonale medaljer gjennom karrieren, blant annet VM-sølv i 2022, to EM-gull og to EM-sølv.

Vond skulder

Onsdag ble det stopp i semifinalen i Beograd i en jevn kamp mot japaneren Sakura Motoki. I det oppgjøret trengte den norske bryteren behandling for en vond skulder underveis.

Tidligere onsdag hadde hun gått fra seier til seier. Kriszta Tunde Incze fra Romania ble utklasset 10-0 i kvartfinalen.