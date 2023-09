Dopingtatte Halep varsler CAS-anke: – Kampen min fortsetter

Det er Tennisens integritetsbyrå (Itia) som opplyser om beslutningen i Halep-saken.

Hun testet positivt for det forbudte stoffet roxadustat i US Open i fjor høst og ble midlertidig suspendert. Senere ble hun også siktet for et annet dopingovertramp knyttet til uregelmessigheter i hennes biologiske pass.

Halep er kjent skyldig i begge regelbruddene. Det er en uavhengig nemnd som har behandlet saken hennes, og der har man kommet fram til at det sannsynligvis er doping som er forklaringen bak de nevnte uregelmessighetene i det biologiske passet (ABP).

Anker

Selv bestrider tennisstjernen dommen.

– Det siste året har vært mitt livs tøffeste kamp, og dessverre fortsetter kampen min. Jeg tar reglene i sporten vår veldig seriøst, og jeg er også stolt over at jeg aldri med viten eller intensjon har brukt noen forbudte stoffer. Jeg nekter å godta beslutningen om fire års utestengelse, skriver Halep i en uttalelse publisert på meldingstjenesten X.

Videre forklarer Halep at hun er både sjokkert og skuffet over avgjørelsen fra Itia. Hun bestrider også funnene og konklusjonene Itias uavhengige nemnd har gjort og varsler at hun vil anke dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Itia opplyser at Halep har argumentert med at den positive testen skyldtes et forurenset kosttilskudd, men Itia-nemnda hevder at inntaket av kosttilskuddet ikke kunne har resultert i en så høy konsentrasjon av roxadustat som ble funnet i prøven hennes.

– Betydelig bevismengde

– Etter en kompleks og streng høringsprosess ønsker vi konklusjonen fra den uavhengige nemnda velkommen. Bevismengden både i roxadustat- og ABP-prosedyren var betydelig, uttaler Itia-direktør Karen Moorhouse.

Ettersom Halep har vært utestengt fra tennisen siden 7. oktober i fjor, gjelder dopingdommen til og med 6. oktober 2026. Rumeneren vil da være 35 år gammel.

Rumeneren var nummer 1 på WTA-rankingen i totalt 64 uker over to perioder mellom 2017 og 2019. Hun har blant annet vunnet to Grand Slam-titler.