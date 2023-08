Ruud irritert på «såkalte» eksperter: – Det er galskap

Norges ubestridte tennisstjerne skal senere i dag spille 2. runde i Grand Slam-turneringen US Open.

Etter seieren i 1. runde ble han spurt om hvordan han bruker X/Twitter til å kommunisere med tennisfansen og -miljøet. Han forklarer at han ikke følger så mange (91 i tallet), men «For you»-funksjonen gjør at man får opp innhold basert på hvem man følger og hva man er interessert i.

– Jeg leste en haug av disse såkalte tenniseksperter og deres meninger, og det er helt galskap. Det irriterer meg på en måte, hvis du ikke har spilt profesjonelt før. De fleste av dem har ingen anelse om hva de snakker om, sa Ruud til pressen i New York.

Fra best til dårligst

Ruud har tidligere uttalt seg om netthets. Nordmannen måtte tåle mye kritikk da han ble verdenstoer i fjor.

– Jeg ville ikke tatt mer enn kanskje 5 prosent av det såkalte tenniseksperter på Twitter sier, for god info, fordi det er bare ikke sånn det er, sa Ruud.

– Jeg kunne sikkert svart på mange andre ting, men jeg lar det være, for det er interessant å se hvordan folk overdriver hele tiden om hva som helst. Du går fra å være den beste spilleren i verden til den dårligste i historien fra en uke til en annen, fortalte Ruud.

Ny verden

De som følger Ruud i sosiale medier, har fått med seg nordmannens interesser for blant annet golf og The Weeknd som han deler velvillig av. Men å svare andre gjør han ikke like hyppig.

– Men det er en ny, moderne verden, antar jeg. Noen ganger liker jeg å samhandle, fordi jeg føler noen ganger at meningen min kan ha betydning. Men det må egentlig være mer at jeg må være virkelig irritert for faktisk å ta meg tid til å svare, sa Ruud og smilte.

Natt til torsdag blir det avgjort om Ruud får mer å smile av når han møter kinesiske Zhang Zhizhen i runde to av årets siste Grand Slam-turnering.

