RBK sparket Kjetil Rekdal: – Skuffende å ikke få fullført oppdraget

Dermed bekrefter klubben det flere medier har meldt fredag. Nidaros var først ute med å rapportere at Rekdal er ferdig i RBK.

Svein Maalen og Trond Henriksen tar over midlertidig som henholdsvis hovedtrener og assistenttrener.

– På vegne av Geir og meg selv, vil jeg si at det er skuffende å ikke få fullført oppdraget vi fikk her i Rosenborg. Når det er sagt, vil vi takke for tilliten vi ble vist da vi signerte for klubben. Vi har gitt alt av oss selv her, sier Rekdal i en uttalelse.

Med rak rygg

– Mye har vi fått til, men en del har vi ikke lykkes med i like stor grad som vi ønsket. Det er ikke i våre tanker å lete etter verken syndebukker eller bortforklaringer. Nå handler det om å gå videre, og vi forlater Trondheim og Rosenborg med rake rygger og flere venner enn da vi kom, legger han til. ​

Rekdal og Frigård kom til Rosenborg foran 2022-sesongen etter å ha gjort det skarpt med HamKam. Det ble 3.-plass i Eliteserien i debutsesongen.

I år fikk Rekdals menn derimot en tung start med bare tre seirer på elleve serierunder. Trønderne har også tre uavgjort og har dermed sanket 13 poeng.

Laget tok dermed sommerferie på niendeplass i Eliteserien.

Spillerne holdt utenfor

– Resultatene og prestasjonene har ikke vært som forventet så langt denne sesongen. Styret har derfor etter en grundig evaluering konkludert med at klubben trenger en endring. Vi har i evalueringsprosessen hatt kontinuerlig dialog med spillergruppen, og jeg ønsker å understreke at det har vært en meget god og tillitsfull relasjon mellom trenere og spillerne hele veien, sier RBK-styreleder Cecilie Gotaas Johnsen. ​

– Rosenborg ønsker å takke Kjetil og Geir for jobben de har gjort. Gjennom de siste 18 månedene har de hevet treningshverdagen og prestasjonskulturen i klubben. Vi har lært å kjenne Kjetil og Geir som to svært hardtarbeidende og dedikerte trenere, samtidig som de har vært fremragende representanter for Rosenborg med sin åpenhet og folkelighet, legger hun til.

TV 2 hevdet fredag ettermiddag å ha snakket med Rosenborg-spillere som på det tidspunktet ikke skulle ha fått informasjon om avgjørelsen. Adresseavisen meldte også at flere spillere var overrasket over nyheten.

Supporterkrav

Tidligere har supportergruppen Kjernen gått ut og krevd at Rekdal og Frigård burde fratas ansvaret som trenere. De sammenlignet RBKs situasjon med den Lillestrøm var i da de rykket ned fra toppdivisjonen i 2019.

Rosenborg røk også ut av cupen mot Stjørdals-Blink.

Etter forrige sesong forsvant flere profiler fra klubben, blant dem Casper Tengstedt. Han gikk til Benfica.

Rekdal tok over RBK i januar 2022, men fikk det aldri til å svinge ordentlig. Etter 44 kamper endte han med kun 22 seirer.

54-åringen har tidligere trent klubber som Vålerenga, Lierse, Kaiserslautern, Aalesund, Start og HamKam.

Rosenborg tar imot Sarpsborg i neste serierunde 25. juni.