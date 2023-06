Bislett Games-festen overgikk rekordstevne – ble årets så langt beste

Rekorder sto for fall på Bislett torsdag kveld. Norske Salum Ageze Kashafali løp inn til verdensrekord på 100 meter i sin paraklasse, før Håvard Ingvaldsen satte norsk rekord på 400 meter. I tillegg satt Femke Bol, Yomif Kejelcha, Marie-Joseé Ta Lou og Erriyon Knighton nye banerekorder.

Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm stormet også inn til kanontider på 1500 meter og 400 meter hekk. Ingebrigtsens tid var under to sekunder bak verdensrekorden til marokkanske Hicham El Guerrouj.

Det ble videre satt en rekke årsbestenoteringer i verden.

Poengmessig var torsdagens stevne det beste så langt denne sesongen. Bislett Games troner øverst på listen foran Diamond League-stevnet i Paris for en ukes tid siden. Der ble det satt to verdensrekorder. De sto Faith Kipyegon (5000 meter) og Lamecha Girma (3000 meter hinder) for.

Hinsides avslutning

Stevnedirektør i Bislett Games, Steinar Hoen, nøler ikke med å bruke store ord om det som utspilte seg i hovedstaden torsdag.

– Hele Oslo fant plutselig ut at de skulle på Bislett. Og så får vi det været, og det beste friidrettsstevnet i verden. Det var helt spinnvilt, sier Hoen til NTB fredag.

Kvelden ble kronet med Karsten Warholms nest raskeste tid i karrieren på 400 meter hekk, før Jakob Ingebrigtsen avsluttet det hele med europarekord på 1500 meter.

– Den avslutningen med Karsten og Jakob er helt hinsides, helt sinnssyk, fortsetter Hoen.

Tidenes stevne

Stevnedirektøren innrømmer at han i forkant ikke trodde at Paris-stevnet kunne overgås.

– Da jeg satt og så på Paris, så tenkte jeg bare «ja, ja, ja, de vant». Det er Paris, og de har OL neste år. De hadde ikke noe budsjett – de hadde statskassa. Men så kommer lille Bislett og bare knuser dem.

– Snakker vi om tidenes Bislett Games?

– Ja, det gjør vi, i hvert fall i min epoke som stevnedirektør og assistent. Vi kan jo egentlig regne fra 2006. Før det så får de andre svare for seg, sier Hoen.