Skarstein tok sin tredje strake EM-tittel

Parautøveren på 34 år forsvarte dermed tittelen for annen gang på rad etter at hun tok sitt første EM-gull i Italia i 2021 og fulgte opp med triumf i München i fjor.

Skarstein kom godt ut fra starten i lørdagens EM-finale i Slovenia. Hun var litt over tre sekunder bak israelske Moran Samuel etter 500 meter, men den norske roeren skrudde opp farten etter hvert og med 500 meter igjen hadde hun passert veteranen Samuel.

Deretter brukte Skarstein styrke i avslutningen og vant for tredje år på rad. Samuel tok annenplassen, 2,17 sekunder bak Skarstein, mens franske Nathalie Benoit endte på bronseplass.

For to år siden sikret Skarstein Paralympics-gull i Tokyo og hun kan skilte med fem VM-titler. Hun er også en god vintersportsutøver og har to medaljer fra para-VM på ski.

[ Skarstein tok sitt femte VM-gull i roing: – Jeg er i superform! ]