Casper Ruud rett ut i Genève – utrolig Sveits-statistikk brutt

Ruud tapte kvartfinalen 6-3, 6-7 (2-7), 5-7. I det tredje settet brøt Jarry til 4-3, men Ruud slo umiddelbart tilbake. Så vartet Jarry opp med fantastisk spill og brøt nok en gang, og Ruud klarte ikke å matche det.

Jarry spilte seg fram til to matchballer etter to og en halv times spill. I forsøk nummer to ble det avgjort.

Før kampen hadde Ruud 17 strake seirer i grusturneringer i Sveits. Ruud har vunnet turneringen i Genève de to foregående årene. I tillegg har han to strake triumfer i Gstaad.

Nå venter Grand Slam-turneringen Roland-Garros i Paris for Ruud. I fjor ble det finaletap for Rafael Nadal der.

Ruud slet tidvis med Jarry i det første settet. Nordmannen reddet tre breakballer. Han brøt selv Jarry til 5-3 før han forsvarte neste game til 6-3.

Jarry (54 i verden) slo formsterke Dusan Lajovic (51 i verden) tidligere i turneringen i Sveits og viste at han ikke var noen kasteball. Storserveren ble klar for kvartfinale etter at hans motstander Tallon Griekspoor trakk seg før kampen. Jarry røk ut i 1. runde i både Roma og Madrid.

I sett to fulgte de hverandre, og begge holdt serven fram til 6-6 og tiebreak. Der var storserveren Jarry klart sterkest og vant hele 7-2. Deretter viste den hardtslående 27-åringen kjempespill og kunne juble for en av sine største seire.

Turneringen i Genève er en ATP 250-turnering. Det betyr at det venter 250 rankingpoeng på vinneren. På ATP-touren spilles det også turneringer som gir 500, 1000 og 2000 (Grand Slam) poeng.

