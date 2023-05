Alfie Haaland ført bort av sikkerhetsvakter: – Vi feiret De Bruyne-målet

På flere sosiale medier ligger det et klipp som viser at han ble geleidet ut av sikkerhetsvaktene etter å ha gestikulert mot Real Madrid-fansen på Santiago Bernabéu stadion.

Bildene viser at blant andre investor Øystein Stray Spetalen var sammen med pappa Haaland.

Onsdag morgen la Haaland ut en melding på Twitter der han henviser til den aktuelle videoen.

«OK. Real Madrid var ikke fornøyd med at vi feiret De Bruyne-målet. Ellers måtte vi flytte oss fordi Real Madrid-fansen ikke var fornøyd med 1-1», skriver han.

Ifølge spanske Marca gjorde Alfie Haaland provoserende gester overfor hjemmepublikummet før han ble ført vekk. Avisen har et annet klipp som viser at flere Real Madrid-supportere reagerer mot Haaland.

Flere klipp viser at også Spetalen gestikulerte mot supportere.

Episoden skal altså ifølge Haaland ha skjedd i etterkant Manchester Citys utligningsmål til 1-1 i kampens 67. minutt.

Cadena SER oppgir ifølge as.com at Haaland ble geleidet vekk i andre omgang. Målet kom midtveis i omgangen.

NTB har bedt både Alfie Haaland og Øystein Stray Spetalen om en kommentar til hendelsen, men ingen av dem har svart.

Alfie Haaland hadde selv en lang fotballkarriere bak seg. Han fikk med seg 34 landskamper for Norge og spilte blant annet under VM i USA i 1994. Han har spilt i Premier League for Nottingham Forest, Leeds og Manchester City.

Returkampen i semifinalen i mesterligaen spilles i Manchester onsdag 17. mai.

