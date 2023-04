Mol og Sørum til semifinale i Brasil – slo Brouwer/Meeuwsen i strake sett

Det ble seier i strake sett med 21-18, 21-16. Etter fire kamper har Mol/Sørum avgitt bare ett sett i turneringen.

Nederlenderne har møtt den norske stjerneduoen mange ganger tidligere og slått dem like mange ganger som de har tapt, men lørdag var de norske for gode. Mol og Sørum er klare for semifinale søndag.

Det blir det ny nederlandsk motstand. Steven van de Velde og Matthew Immers vendte til seier 2-1 (21-23, 21-19, 15-10) over tyskerne Nils Ehlers og Clemens Wickler i sin kvartfinale og møter Mol/Sørum.

Brouwer og Meeuwsen holdt følge til 6-6 i første sett, men da rykket de norske til 12-8. Nederlenderne kjempet seg tilbake til 15-15, men igjen la nordmennene inn et ekstra gir i en avgjørende fase og halte settseieren i land med 21-18.

Mol og Sørum vant de tre første poengene i 2. sett, men ble igjen utfordret. Flere ganger gjennom settet spiste nederlenderne seg innpå dem og var bare poenget bak, men hver gang dro nordmennene fra igjen. De sikret seg fem matchballer på 20-15 og utnyttet den andre.

Mens nordmennene tok seg rett til kvartfinale som gruppevinner, måtte Brouwer og Meeuwsen gjennom en innledende utslagskamp mot landsmennene Stefan Boermans og Yorick de Groot tidligere lørdag. Den vant de greit 2-0.

